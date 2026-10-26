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Alerta máxima familias inmigrantes legales e indocumentados | DHS está ofreciendo hasta US$3.000 a menores de edad que salgan voluntariamente de EE.UU.

Anteriormente, el programa solo permitía a adultos pero también incluye a niños no acompañados de hasta cinco años que enfrentan procesos migratorios.

DHS está ofreciendo hasta US$3.000 a menores de edad que salgan voluntariamente de EE.UU.
DHS está ofreciendo hasta US$3.000 a menores de edad que salgan voluntariamente de EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que amplió su programa de autodeportación y ofrecerá hasta 3.000 dólares a menores inmigrantes no acompañados para que abandonen Estados Unidos, además contempla el pago del viaje de regreso. Esta iniciativa abre un nuevo debate sobre la manera en que las autoridades presentan la propuesta a niños que comparecen ante los tribunales.

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DHS ofrece hasta US$3.000 a menores de edad no acompañados para autodeportarse

El DHS indica que mediante la aplicación CBP Home permite a los inmigrantes adultos comunicar su intención de salir voluntariamente de EE.UU. Este esquema contempla un incentivo de US$3.000, pasajes gratuitos, asistencia para gestionar documentos de viaje y la exención de algunas multas civiles relacionadas con la permanencia irregular o con órdenes migratorias previas.

Cabe destacar que el incentivo económico para menores se había anunciado con un monto de US$2.500, pero ahora esta oferta se elevó en US$500 y, según abogados que representan a los inmigrantes, han comenzado a plantearse a niños entre cinco y 14 años que tienen procesos judiciales abiertos.

Ten en cuenta que aceptar esta salida voluntaria tanto en menores como adultos, la salida puede dar lugar a que el gobierno solicite el cierre de la solicitud de asilo pendiente, pues la solicitud puede generar que el pedido fue desistido.

"Lamentablemente, la mayoría de estos niños en estos momentos se están presentando a la corte sin representación", dijo Isaroa Velázquez, abogada de inmigración, a Univision. "Los niños tienen el privilegio, por decir así, de poder recibir este monto a través de un proceso judicial con la fiscalía", agregó.

Debido a esta situación, la abogada recomienda que los familiares y patrocinadores de menores consulten con profesionales especializados antes de aceptar una salida voluntaria.

Denuncian casos de menores sin abogados

Las organizaciones Acacia Center for Justice y Amica Center for Immigrant Rights han advertido que la oferta puede comprometer el derecho de los niños a solicitar asilo u otras formas de protección humanitaria.

Los representantes indicaron que algunos menores tienen evaluar la propuesta sin asistencia jurídica y sin comprender plenamente las consecuencias de abandonar sus expedientes. Por su parte, Shaina Aber, directora ejecutiva de Acacia Center for Justice, indicó que su organización recibió reportes de abogados y observadores judiciales sobre casos en distintas partes de EE.UU.

"Consideramos que esto forma parte de un patrón más amplio de intentos por coaccionar y acosar a los niños, intensificando la presión sobre ellos para que abandonen sus casos", dijo Aber a Bloomberg Law. Mientras que Michael Lukens, director ejecutivo de Amica Center for Immigrant Rights, también informó sobre ofertas comunicadas por abogados del ICE, pues para ellos el problema no se limita el dinero, sino que incluye las condiciones en las que se toma una decisión que puede determinare el futuro del menor.

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