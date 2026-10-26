Diputados y senadores viajaron a China, México y Tanzania en sus primeros meses de gestión

Los primeros meses del Congreso bicameral registran una serie de viajes internacionales de diputados y senadores de distintas bancadas. Un reportaje del programa 'Punto Final', de Latina, accedió a documentos parlamentarios sobre las licencias y los permisos que solicitaron los legisladores para salir del país. Entre los destinos figuran China, México y Tanzania, además de Brasil, Chile, República Dominicana y España.

Uno de los viajes que llamó la atención fue el de una delegación de al menos 15 parlamentarios de seis bancadas a China, entre el 11 y el 21 de octubre. La invitación de la embajada china llegó el 7 de septiembre y contempló una agenda con actividades en la Asamblea Popular Nacional, reuniones sobre seguridad pública y asuntos vinculados con la organización del Partido Comunista Chino. El viaje coincidió con la semana de representación, periodo en el que los legisladores deben desarrollar actividades en sus respectivas regiones.

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Entre los participantes figuraron Mirtha Vásquez, de Ahora Nación; Nilza Chacón, de Fuerza Popular; Rossana Alayza, de Buen Gobierno; y los parlamentarios de Renovación Popular Gustavo Segura y Diego Bazán. Este último ya había viajado a China en 2023, cuando integraba la comisión que investigaba a empresas chinas. La delegación estuvo encabezada por Chacón, segunda vicepresidenta del Senado.

El reportaje también reveló que Analí Márquez, primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados e integrante de Juntos por el Perú, recibió una invitación personal para viajar a China del 8 al 18 de octubre, con una agenda distinta a la de la delegación multipartidaria. Su solicitud de licencia mencionó su participación en una delegación de jóvenes líderes políticos de América Latina y el Caribe.

La diputada había cuestionado los viajes al extranjero el 11 de septiembre, durante el debate sobre la primera salida del país de la presidenta Keiko Fujimori. "El Perú hoy está atravesando por una situación crítica. ¿Y nos vamos a dar todavía el espacio de poder viajar? Cuando ni siquiera estamos mediando el tema de la inseguridad y el fenómeno de El Niño que se viene", manifestó.

Sin embargo, días después solicitó permiso para viajar a China. En una entrevista con la televisión estatal de ese país, Márquez señaló que esperaba conocer experiencias para mejorar el abastecimiento de agua y facilitar las compras mediante plataformas digitales como Alibaba. Consultada por 'Punto Final' sobre las competencias del Legislativo para impulsar estas iniciativas, respondió que podía realizar seguimiento y buscar enlaces con otras autoridades.

Senadores también viajaron a México y Tanzania

Otro de los destinos identificados fue Cancún, México, donde se realizó una cumbre de ciberseguridad del 9 al 13 de septiembre. El senador y líder de Ahora Nación, Alfonso López Chau, participó en el encuentro tras recibir una invitación de Digi Americas Alliance, según la documentación revisada por el programa. El fujimorista Marco Miyashiro también presentó un documento para asistir al evento.

Al ser consultado sobre el viaje, López Chau señaló inicialmente que la invitación había sido gestionada por el Congreso. "Fue una invitación de LATAM", respondió. El reportaje contrastó sus declaraciones con la licencia presentada por el senador, en la que figurada Digi Americas Alliance como organización invitante.

En octubre, el senador Daniel Barragán, de Obras, viajó a Tanzania para participar en una asamblea de la Unión Interparlamentaria junto con la congresista fujimorista Karla Schaefer. Durante una entrevista con el programa, Barragán afirmó que solo había solicitado una licencia de viaje, relacionada con una actividad en California, donde recibió un reconocimiento por sus 25 años de trabajo en favor del emprendimiento en el Perú. No mencionó su participación en el encuentro en Tanzania.

Barragán también estuvo bajo cuestionamientos por la designación y posterior remoción de su hermana de un cargo en EsSalud. El reportaje consignó este antecedente al informar sobre su viaje al país africano.

Viajes a foros y encuentros internacionales

Los registros parlamentarios también consignaron viajes por motivos técnicos, religiosos y políticos. En septiembre, el senador Jaime Delgado, de Ahora Nación, informó sobre una invitación a un seminario internacional de defensa del consumidor en Río de Janeiro, Brasil. Por su parte, la senadora Milagros Jáuregui, de Renovación Popular, comunicó su participación en el encuentro Cristianos en la vida pública, celebrado en Santiago de Chile en octubre.

Jáuregui sostuvo que el encuentro permitió conocer políticas públicas relacionadas con el enfoque de familia. Su compañero de bancada Alejandro Muñante, primer vicepresidente del Senado, participó en agosto en un foro latinoamericano contra el antisemitismo en Santo Domingo. Según explicó por correo electrónico, los organizadores cubrieron los gastos. En septiembre y octubre, además, asistió a otros encuentros en Madrid y México.

El programa también identificó inconsistencias entre las declaraciones de algunos legisladores y los registros parlamentarios. Christian Aranda, diputado de Renovación Popular, afirmó que no había solicitado licencias de viaje. Sin embargo, los registros mostraron que entre agosto y septiembre pidió permisos para ausentarse de cinco sesiones del Pleno por viajes. Consultado sobre su próximo destino, confirmó que viajaría a Bolivia para participar en una conferencia sobre libertad religiosa, con los gastos cubiertos por la organización.