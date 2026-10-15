Inspectores de la Gerencia de Movilidad Urbana estarán presentes para guiar a conductores y peatones, facilitando el tránsito en las calles habilitadas del Centro Histórico.

Inspectores de la Gerencia de Movilidad Urbana estarán presentes para guiar a conductores y peatones, facilitando el tránsito en las calles habilitadas del Centro Histórico. Foto: composición LR

Los conductores que transiten por el Centro de Lima durante este fin de semana deberán tomar en cuenta las restricciones vehiculares previstas por las dos próximas jornadas de la procesión del Señor de los Milagros. La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) estableció rutas alternas para el domingo 18 y el lunes 19 de octubre, fechas en las que se desarrollarán el segundo y tercer recorrido de la imagen religiosa.

Las medidas contemplan cierres progresivos en avenidas principales y jirones del centro histórico, además de cambios en la circulación según el sentido de desplazamiento. La Gerencia de Movilidad Urbana desplegará inspectores para orientar a conductores y peatones, organizar el tránsito en los puntos afectados y facilitar el paso por las calles que permanezcan habilitadas. Estas son las rutas que se deberán considerar en cada jornada.

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Segundo recorrido del Señor de los Milagros: calles cerradas y rutas alternas para este domingo 18 de octubre

Para esta jornada, la Municipalidad de Lima programó las restricciones desde las 6:00 a. m. del domingo hasta las 4:00 a. m. del lunes 19 de octubre. Los cierres abarcarán tramos de las avenidas Tacna y Abancay, así como los jirones Huanta y Huánuco. Las alternativas de circulación serán las siguientes:

Avenida Tacna

Norte a sur: avenida Francisco Pizarro, avenida Caquetá, avenida Alfonso Ugarte y avenida Nicolás de Piérola, hacia Lince.

Sur a norte: avenida Nicolás de Piérola, avenida Alfonso Ugarte, avenida de los Próceres o avenida Caquetá, y prolongación de la avenida Tacna, hacia el Rímac.

Avenida Abancay

Norte a sur: jirón Loreto, puente Huánuco, jirón Áncash, avenida Sebastián Lorente y avenida Miguel Grau.

Sur a norte: avenida Miguel Grau, jirón Huánuco y jirón Loreto, hacia el Rímac.

Jirones Huanta y Huánuco

Norte a sur: jirón Loreto o puente Huánuco, avenida Abancay y avenida Manco Cápac o avenida Iquitos.

Sur a norte: avenida Manco Cápac o avenida Iquitos, avenida Miguel Grau y puente Huánuco o jirón Loreto.

Desvios para el segundo recorrido del Señor de los Milagros en Centro de Lima.

Tercer recorrido del Señor de los Milagros: desvíos vehiculares y avenidas restringidas este lunes 19 de octubre

El lunes 19 de octubre, el tercer recorrido comenzará en el Santuario Mariano Arquidiocesano de la Virgen del Carmen. La imagen recorrerá diferentes calles y avenidas del Centro de Lima, incluidos tramos de los jirones Huánuco y Cangallo, y de las avenidas Miguel Grau, Abancay, Nicolás de Piérola y Tacna, antes de regresar a la Iglesia de las Nazarenas.

Las restricciones para este segundo día estarán vigentes desde las 6:00 a. m. del lunes hasta las 4:00 a. m. del martes 20 de octubre. Los desvíos anunciados son los siguientes:

Jirones Tarata y Huánuco

Norte a sur: jirón Loreto, puente Huánuco, jirón Amazonas, jirón Áncash, avenida Sebastián Lorente y avenida Nicolás Ayllón.

Sur a norte: avenida Nicolás Ayllón, avenida Sebastián Lorente, jirón Áncash y jirón Loreto, hacia el Rímac.

Avenida Grau y jirón Cangallo

Sur a norte: jirón Huánuco, avenida Miguel Grau, jirón Amazonas y jirón Loreto.

Oeste a este: avenida Miguel Grau, hacia las zonas del este y Barrios Altos.

Este a oeste: avenida Miguel Grau, avenida García Naranjo y jirón Huánuco o avenida Bausate y Meza.

Avenida Nicolás de Piérola y jirón de la Unión

Oeste a este: avenida Alfonso Ugarte, avenida Bolivia, jirón Washington y avenida 28 de Julio.

Este a oeste: jirón Washington, avenida Bolivia y avenida Alfonso Ugarte, para salir del Centro Histórico.

Avenida Abancay

Norte a sur: puente Huánuco, jirón Áncash, avenida Parinacocha y avenida México.

Sur a norte: avenida México, avenida Parinacocha, avenida Bausate y Meza, jirón Áncash y jirón Loreto, hacia el Rímac.

Avenida Tacna

Norte a sur: avenida Francisco Pizarro, avenida Caquetá y avenida Alfonso Ugarte, hacia Lince.

Sur a norte: avenida Alfonso Ugarte, avenida de los Próceres o avenida Caquetá, y avenida Francisco Pizarro, hacia el Rímac.