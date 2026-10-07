Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Sociedad

Novedades del tren Lima-Chosica: estas pruebas definirán qué material rodante de la MML podrá operar

Equipos técnicos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de la Municipalidad de Lima evaluarán las unidades ferroviarias para determinar cuáles pueden incorporarse al proyecto que conectará el Cercado con Chosica.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) brindará asistencia técnica a la Municipalidad de Lima para evaluar el material rodante del servicio ferroviario Lima-Chosica.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) brindará asistencia técnica a la Municipalidad de Lima para evaluar el material rodante del servicio ferroviario Lima-Chosica. | Difusión
Por
google iconLa República en Google

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dará asistencia técnica a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para evaluar y habilitar el material rodante que la comuna pretende utilizar en el servicio ferroviario Lima-Chosica.

El acuerdo se concretó durante una reunión de trabajo entre los equipos técnicos de ambas instituciones, encabezados por el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Tangherlini, y el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo. En el encuentro también participó Jaime Blanco, gerente general de Ferrovías Central Andina y Ferrocarril Central Andino.

Video destacado

LÓPEZ ALIAGA VS. FRANCIS ALLISON: ¿QUÉ DEFINIÓ LA ELECCIÓN EN LIMA? | LA VERDAD A FONDO

Según informó el MTC, la asistencia permitirá realizar las pruebas técnicas necesarias a los trenes de propiedad de la Municipalidad de Lima. Entre las evaluaciones previstas se encuentran las relacionadas con los sistemas de freno y las luces de las unidades.

Puedes ver

Madre de Dios: Abaten a 3 delincuentes de la red criminal Los Guardianes de la Pampa

lr.pe

¿Qué trenes podrán operar en el proyecto Lima-Chosica?

Las pruebas permitirán determinar cuáles de las unidades ferroviarias cuentan con las condiciones técnicas necesarias para ser incorporadas al servicio que busca conectar Lima con Chosica.

El objetivo, de acuerdo con el MTC, es garantizar que el material rodante seleccionado pueda operar bajo condiciones de seguridad y confiabilidad para los pasajeros.

La evaluación forma parte de las acciones coordinadas entre el Gobierno central y la Municipalidad de Lima para avanzar con el proyecto ferroviario Lima-Chosica, que plantea implementar un servicio de transporte entre el Cercado de Lima y el distrito de Chosica.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 7 de octubre de 2026

Por Carlin | 7 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 6 de octubre de 2026

Por Carlin | 6 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 5 de octubre de 2026

Por Carlin | 5 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Novedades del tren Lima-Chosica: estas pruebas definirán qué material rodante de la MML podrá operar

El Niño podría activar hasta 15 quebradas en Lima: Chosica, Chaclacayo y Cieneguilla entre zonas de mayor riesgo

Concierto BTS en Perú EN VIVO HOY: a qué hora inicia, fechas, setlist y últimas noticias de BTS World Tour 'Arirang' en Estadio San Marcos

Sociedad

El Niño podría activar hasta 15 quebradas en Lima: Chosica, Chaclacayo y Cieneguilla entre zonas de mayor riesgo

Temblor hoy en Perú, miércoles 7 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Menores peruanos son reclutados por grupo armado colombiano en el Putumayo

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Ministro de Defensa: No hay plata para la compra de tanques coreanos

Lourdes Alcorta tras pedido de diputados de respetar las facultades aprobadas: “Es una majadería estar pidiendo algún gesto"

Jaime Delgado se opone a que el Senado sume nuevas materias al pedido de facultades: “No podemos aceptarlo”