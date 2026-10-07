Novedades del tren Lima-Chosica: estas pruebas definirán qué material rodante de la MML podrá operar

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) brindará asistencia técnica a la Municipalidad de Lima para evaluar el material rodante del servicio ferroviario Lima-Chosica. | Difusión

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) brindará asistencia técnica a la Municipalidad de Lima para evaluar el material rodante del servicio ferroviario Lima-Chosica. | Difusión

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dará asistencia técnica a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para evaluar y habilitar el material rodante que la comuna pretende utilizar en el servicio ferroviario Lima-Chosica.

El acuerdo se concretó durante una reunión de trabajo entre los equipos técnicos de ambas instituciones, encabezados por el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Tangherlini, y el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo. En el encuentro también participó Jaime Blanco, gerente general de Ferrovías Central Andina y Ferrocarril Central Andino.

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Según informó el MTC, la asistencia permitirá realizar las pruebas técnicas necesarias a los trenes de propiedad de la Municipalidad de Lima. Entre las evaluaciones previstas se encuentran las relacionadas con los sistemas de freno y las luces de las unidades.

¿Qué trenes podrán operar en el proyecto Lima-Chosica?

Las pruebas permitirán determinar cuáles de las unidades ferroviarias cuentan con las condiciones técnicas necesarias para ser incorporadas al servicio que busca conectar Lima con Chosica.

El objetivo, de acuerdo con el MTC, es garantizar que el material rodante seleccionado pueda operar bajo condiciones de seguridad y confiabilidad para los pasajeros.

La evaluación forma parte de las acciones coordinadas entre el Gobierno central y la Municipalidad de Lima para avanzar con el proyecto ferroviario Lima-Chosica, que plantea implementar un servicio de transporte entre el Cercado de Lima y el distrito de Chosica.