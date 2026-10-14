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El seco de cabrito lidera el ranking mundial de guisos de Taste Atlas 2026 y supera a platos de Tailandia, Turquía e India

Además del seco de cabrito, Perú también se ubica en el puesto 19 con el ají de gallina, un reconocimiento a la riqueza gastronómica del país en la lista de los 50 mejores guisos del mundo.

La receta, reconocida internacionalmente, destaca por su preparación con chicha de jora, culantro y una cocción lenta que integra todos los sabores, acompañado de arroz y yuca hervida.
La receta, reconocida internacionalmente, destaca por su preparación con chicha de jora, culantro y una cocción lenta que integra todos los sabores, acompañado de arroz y yuca hervida.Foto: composición LR
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La chicha de jora, el culantro y la cocción lenta forman parte de una receta peruana que encabeza una de las clasificaciones gastronómicas internacionales de 2026. El seco de cabrito consiguió el primer lugar del ranking de los 50 mejores guisos del mundo elaborado por Taste Atlas 2026, con una puntuación de 4,4, por delante de preparaciones tradicionales de distintos países.

La lista, publicada en octubre, reúne platos de Asia, Europa, África y América Latina. Además del guiso norteño, Perú aparece con el ají de gallina, que alcanzó 4,3 puntos y se ubicó en la posición 19. Las dos recetas forman parte de una selección que considera preparaciones con carnes, verduras, especias y diversas salsas.

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Seco de cabrito: cómo se prepara el guiso peruano que ocupa el primer lugar del mundo

La elaboración de este plato comienza con carne de cabrito joven, que se marina en chicha de jora antes de pasar por una cocción lenta. Según la descripción de TasteAtlas, la receta tiene origen en el norte del Perú y también se ha popularizado en las zonas costeras. El culantro es uno de sus ingredientes distintivos y aporta características a la salsa que acompaña la carne.

La preparación incluye cebolla, ajo, comino, orégano, ajíes, guisantes, zanahorias, aceite y otros condimentos. La carne se fríe antes de cocinarse con el resto de los ingredientes, hasta que la salsa alcanza una consistencia espesa. El tiempo de cocción permite integrar los sabores de los distintos componentes.

En la mesa, el seco de cabrito suele servirse con arroz, frijoles y yuca hervida. Esta combinación acompaña tradicionalmente el guiso, que también se prepara para reuniones familiares y celebraciones. TasteAtlas señala que puede recalentarse y consumirse al día siguiente.

La mezcla de chicha de jora, hierbas, ajíes y condimentos caracteriza a esta preparación de la gastronomía peruana. En el ranking de octubre de 2026, su puntuación de 4,4 le permitió situarse por encima de todos los demás platos incluidos en la clasificación.

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Asia y Europa también figuran en los primeros puestos: entre las preparaciones destacadas aparecen el phanaeng curry de Tailandia, el hünkar beğendi de Turquía, el murgh makhani de India y el karē de Japón. Marca Perú

Ranking de Taste Atlas 2026.

Tailandia, Turquía e India: los platos que compiten con el seco de cabrito en el ranking mundial de guisos

La segunda posición corresponde al phanaeng curry de Tailandia, que obtuvo 4,4 puntos. Turquía ocupa el tercer lugar con el hünkar beğendi, también calificado con 4,4. En el cuarto puesto aparece el murgh makhani de India, mientras que Japón figura quinto con el karē; ambas preparaciones consiguieron la misma puntuación.

India vuelve a destacar en la sexta posición con el shahi paneer, que alcanzó 4,3 puntos. Indonesia aparece en el séptimo lugar con el gulai, seguida por la moqueca baiana de Brasil en el octavo. El wat de Etiopía ocupa la novena posición y el khoresh de Irán completa los diez primeros puestos.

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