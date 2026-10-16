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Línea 2 del Metro: buscan adelantar la puesta en servicio de tres nuevas estaciones, ¿cuáles son?

El MTC coordina con la concesionaria para acelerar la habilitación. La ampliación permitirá extender el servicio hacia más zonas de Lima Este.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones busca acelerar la operación de tres estaciones de la Línea 2 del Metro en el distrito de Ate. La reunión con la concesionaria se realizó para adelantar el cronograma.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones busca acelerar la operación de tres estaciones de la Línea 2 del Metro en el distrito de Ate. La reunión con la concesionaria se realizó para adelantar el cronograma. | Difusión
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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) busca acelerar la puesta en servicio de tres nuevas estaciones de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, ubicadas en el distrito de Ate. Para ello, el sector sostuvo una reunión con representantes de la Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2 y acordó intensificar las acciones destinadas a adelantar el cronograma.

La reunión se realizó el miércoles y estuvo encabezada por el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Tangherlini. Las estaciones involucradas corresponden al tramo 6 del proyecto y se encuentran a lo largo de la avenida Nicolás Ayllón, conocida como la Carretera Central.

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De acuerdo con el MTC, el objetivo es ampliar la marcha blanca y permitir que los usuarios puedan acceder progresivamente a más estaciones del sistema. Sin embargo, el ministerio todavía no ha informado una fecha concreta para el inicio de operaciones ni cuánto podría reducirse el plazo establecido inicialmente.

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¿Cuáles son las tres nuevas estaciones de la Línea 2?

Las tres estaciones cuya puesta en servicio busca adelantar el MTC están ubicadas en Ate y forman parte de la expansión del servicio hacia Lima Este.

  • Vista Alegre (E-25): se encuentra a la altura de la avenida Vista Alegre.
  • Prolongación Javier Prado (E-26): está ubicada en el cruce de la avenida Nicolás Ayllón con la prolongación Javier Prado.
  • Municipalidad de Ate (E-27): se encuentra en el sector de la Carretera Central, en el distrito de Ate.

La incorporación de estas estaciones ampliaría el recorrido actualmente disponible para los pasajeros y acercaría el servicio del tren subterráneo a más vecinos de Lima Este.

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¿Cómo avanza la construcción de la Línea 2?

La ampliación forma parte del proceso de implementación progresiva de la Línea 2, considerada el primer metro subterráneo del país. Actualmente, cinco estaciones correspondientes a la etapa 1A funcionan en marcha blanca.

Según información difundida por Ositrán en agosto de 2026, la etapa 1B presentaba un avance promedio de 96%, mientras que la etapa 2 alcanzaba el 91%. La etapa 1B contempla la incorporación de 11 estaciones adicionales a las cinco que ya prestan servicio.

Esta etapa incluye el recorrido entre Plaza Bolognesi y San Juan de Dios, además del tramo comprendido entre Vista Alegre y Municipalidad de Ate.

No obstante, el porcentaje de avance de las obras no implica necesariamente que una estación pueda recibir pasajeros de inmediato. Antes de iniciar el servicio comercial deben culminarse trabajos y verificaciones vinculadas con la infraestructura, equipamiento y sistemas necesarios para garantizar la operación.

Por ahora, el MTC y la concesionaria evalúan medidas para acelerar la habilitación de las tres estaciones de Ate. La cartera aún no ha precisado cuándo comenzarán a funcionar.

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