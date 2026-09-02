El escritor cuestionó la cocina peruana, pero elogió a la mexicana durante una entrevista sobre su libro Ñamérica. | Composición LR

El escritor cuestionó la cocina peruana, pero elogió a la mexicana durante una entrevista sobre su libro Ñamérica. | Composición LR

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El escritor y periodista argentino Martín Caparrós generó polémica al comparar la gastronomía peruana con la mexicana durante una entrevista en la que habló sobre su libro Ñamérica, el hambre y las distintas realidades sociales de América Latina.

Caparrós destacó la diversidad de la cocina mexicana y sostuvo que México cuenta con una de las grandes gastronomías del mundo. En contraste, cuestionó el reconocimiento internacional que ha alcanzado el Perú como uno de los principales referentes culinarios de la región.

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"Es muy curioso cómo dentro del continente Perú consiguió posicionarse como el sitio de la buena cocina, cuando, bueno, México es un mundo gastronómico y Perú solo es pescado frío", afirmó el escritor durante la conversación.

Martín Caparrós: "México es un mundo gastronómico"

Al explicar su valoración de la gastronomía mexicana, Caparrós resaltó la variedad de productos, sabores y tradiciones que encontró durante sus viajes por el país.

"México tiene una de las grandes cocinas del mundo junto con, no sé, China, la India y algún trocito quizás de Occidente", sostuvo.

El escritor argentino consideró que la gastronomía mexicana permite encontrar una amplia diversidad incluso dentro de una misma ciudad. Como ejemplo, mencionó las diferencias entre los barrios, los puestos callejeros y los restaurantes de Ciudad de México.

"Si quieres variedad y si quieres una cocina que viene desde los orígenes hasta ahora, en la que puedas experimentar todos los sabores, olores, idiosincrasia, para mí México es una de las mejores", señaló.

Durante la entrevista, el periodista Nicolás Castellano también coincidió con Caparrós en destacar la diversidad de la cocina mexicana.

Cuestiona la imagen internacional de la gastronomía mexicana

Caparrós también cuestionó la manera en que la cocina mexicana suele ser presentada fuera de su país. Según explicó, existe una simplificación que reduce la cocina mexicana a determinados platos y preparaciones populares.

El escritor calificó esta representación como una simplificación norteamericana que, desde su perspectiva, ha terminado ocultando parte de la diversidad culinaria mexicana.

"Eso le ocupó el lugar de la cocina mexicana y nos impide o le impide a mucha gente ver lo que realmente hay allí", afirmó.

Sus comentarios se produjeron mientras conversaba sobre su experiencia con la gastronomía y su trabajo como crítico gastronómico y director de una revista especializada.

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¿Qué dijo Caparrós sobre la gastronomía peruana?

La referencia al Perú surgió cuando el escritor comparó el reconocimiento gastronómico internacional de ambos países. Caparrós cuestionó que el Perú haya conseguido posicionarse dentro de América Latina como el sitio de la buena cocina y contrapuso ese prestigio con su valoración de la cocina mexicana.

Su comentario sobre los pescados fríos constituye una apreciación personal del escritor y no una descripción objetiva de la gastronomía peruana, que cuenta con una amplia variedad de tradiciones, ingredientes y preparaciones regionales.

La cocina peruana ha alcanzado reconocimiento internacional durante las últimas décadas y combina influencias indígenas, europeas, africanas, asiáticas y de otras comunidades migrantes.