Nace el 19 de septiembre de 1954. A los 17 años ingresa a la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Católica, donde Anna Maccagno le sugiere que practique dibujo con Cristina Gálvez en secreto. Cristina no es querida en la escuela; allí no comparten sus ideas sobre la enseñanza, su libertad, su manera de influir en sus alumnos ni sus técnicas de dibujo, centradas en el cuerpo humano y el desnudo. Ella plantea que cualquier línea del universo se repite en el cuerpo: «Dibujando el cuerpo, aprendemos a dibujar todo».

Bruno Zeppilli trata de dibujar con ella, como ella, pero a los cinco meses quiere dejarlo; piensa que no es lo suyo. Cristina lo mira, permanece en silencio y le propone no seguir el ritmo de los otros alumnos: dibujará en su taller, pero todos los días, en dos turnos de dos horas cada uno. Dice que cualquiera puede dibujar -que es un talento que debemos descubrir- y piensa que Bruno lo tiene. Lo obliga a hacer escultura y a experimentar con lo tridimensional. Sostiene que la insistencia es la madre de los logros y la disciplina, la madrina. Lo encamina a querer aprender, a vivir para el arte y a tener dedicación, pues concluye que eso es lo que él desea.

Video destacado ¡ESCÁNDALO EN MISA DEL PAPA! S/11 MILLONES PARA NADA Y PORKY NO SE DA POR VENCIDO | ARDE TROYA

Frente a una piscina y durante un discreto almuerzo, conoce a Tilsa Tsuchiya, quien es 18 años mayor que él. Conversan toda la tarde y se hacen amigos. Tilsa lo invita a pintar con ella para que aprenda y, con el tiempo, lo acoge en su taller, pintando a su lado. Le sugiere empezar con bodegones, pues considera que así debe ser el aprendizaje. Quiere que se traslade a la Escuela de Bellas Artes, adonde se inscribe luego de tres años en la Universidad Católica. Para Tilsa, ese sistema está más acorde con la forma en que debe llevarse una vida dedicada al arte y le facilita encaminarlo. Así lo hacen. En marzo de 1983 viaja a Europa y adopta Florencia como sede; desde allí, cada sábado se desplaza a ciudades vecinas junto a un profesor y un grupo de jóvenes estudiantes para visitar las obras de los artistas que le interesan.

En marzo de 1983 viaja a Europa y adopta la ciudad de Florencia como sede. Desde allí, cada sábado se desplaza a ciudades vecinas junto a un profesor y un grupo de jóvenes estudiantes para visitar las obras de los artistas que le interesan, en su mayoría renacentistas. Viaja a Urbino, San Gimignano y otros pueblos con una historia o escenas artísticas semejantes, nutriéndose de ese entorno. Descubre a Rosso Fiorentino (1494-1540), un pintor renacentista de origen toscano perteneciente a la escuela de Fontainebleau, destacado exponente del manierismo. Lo admira y estudia sus obras; asimila sus composiciones y la distribución de los personajes en el lienzo, citándolas luego en su propio trabajo y replicando esa forma de presentar las figuras. Así empiezan las conversaciones pictóricas. También visita y analiza la obra de Jacopo Carucci (1494-1557), más conocido como Pontormo por su ciudad natal; otro pintor florentino en cuyo planteamiento de los personajes también se apoya.

Luego viaja a París y visita una exposición de Balthus en el Centro Pompidou. Le atrae su trabajo, y esa influencia se percibe luego en su propia obra. Quiere quedarse en la ciudad, pero se queda sin dinero y trabaja limpiando escaleras y realizando labores poco adecuadas para él, con horarios intensos (de ocho de la mañana a seis de la tarde), compartiendo turnos con jóvenes estudiantes de arte. Termina agotado; ya tiene cerca de veintinueve años.

No es lo suyo. El 24 de diciembre de 1983 regresa a Lima y visita nuevamente a Tilsa, quien se propone guiarlo y trabajar a su lado. Termina unas cinco pinturas bajo su vigilancia en tres meses, nutriéndose de sus técnicas. Pero lo mandan a trabajar a la azotea porque hablaba mucho y la distraía. Allí, ella supervisa su trabajo y le sugiere no usar su técnica habitual por ser muy lenta. “Los tiempos modernos requieren otros ritmos”, le insiste. Lo empuja a manchar con técnicas más rápidas y a pintar lo que ve, tal como se vea. Le muestra la importancia del azar y del accidente, y le enseña a notar esos puntos en los que ya no se toca lo hecho, donde las primeras pinceladas resultan las más acertadas. Y él pinta con los cuadros de cabeza para mirarlos mejor.

Tilsa muere el 23 de setiembre de 1984, un día antes de cumplir 56 años. Desaparece su maestra -un gran golpe para Zeppilli- y le toca caminar solo. Para su primera muestra, en contra de lo que ella le había aconsejado sobre los bodegones, expone sus propias figuras y avanza por su camino. Cita las construcciones renacentistas, ubicando a sus personajes en esas actitudes y posiciones, desarrollando así una obra con poesía propia, citas puntuales y reflexión.