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Familia Culinaria Gloria: la nueva plataforma que reúne a chefs y creadores gastronómicos

Familia Culinaria Gloria reúne a chefs y creadores de contenido gastronómico para celebrar la cocina peruana y las historias que nacen alrededor de ella.

Familia Culinaria Gloria reunió a reconocidos chefs y creadores de contenido. Foto: difusión.
Familia Culinaria Gloria reunió a reconocidos chefs y creadores de contenido. Foto: difusión.
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La cocina peruana está hecha de sabores, pero también de historias que pasan de generación en generación. Ahora, esa tradición llega a nuevos formatos con Familia Culinaria Gloria, una plataforma que reúne a chefs y creadores de contenido alrededor de una pasión compartida: la gastronomía peruana.

En el evento organizado en el Country Club Lima Hotel se presentaron chefs y creadores de contenido gastronómico se dio a conocer más detalles.

¿Qué es Familia Culinaria Gloria?

Familia Culinaria Gloria busca reunir distintas voces de la gastronomía peruana en un mismo espacio. La iniciativa reúne a chefs y creadores de contenido que, a través de sus propias historias y experiencias, comparten una relación con la cocina y con Gloria.

Familia Culinaria Gloria es una plataforma que reúne a chefs y creadores de contenido que comparten algo, que es que Gloria como marca los ha acompañado en su recorrido de la cocina. ¿Y por qué nace? Porque Gloria siente la responsabilidad de poder acompañar a estas personas que día a día impulsan nuestra gastronomía y la sacan adelante dentro y fuera del país”, explica Daniela Renteria, marketing & innovation executive.

La plataforma busca llevar esa relación con la cocina a una nueva etapa, conectando las recetas y tradiciones que forman parte de las familias peruanas.

Chefs y creadores de contenido se unen en Familia Culinaria

La presentación de Familia Culinaria Gloria se realizó el pasado 13 de agosto en el Country Club Lima Hotel, donde chefs, creadores de contenido gastronómico y representantes de Gloria se reunieron para conocer esta nueva propuesta.

Entre las figuras que forman parte de esta iniciativa estuvieron Rodrigo Fernandini y Sandra Plevisani, junto a otros representantes de la gastronomía y la creación de contenido.

“Es un orgullo tremendo, realmente he crecido disfrutando este producto maravilloso, mis recuerdos de infancia, tomando mi quáquer, mi avenita con leche, cocinando un buen ají de gallina, es parte de mi ADN, es parte de mi historia, mi tradición, así que me siento más que contento de que Gloria me haya dado la oportunidad de ser parte de la Familia Culinaria Gloria”, comenta el executive chef Rodrigo Fernandini.

Gloria presente en los corazones de las familias peruanas

Las recetas no sólo reúnen ingredientes. También pueden guardar recuerdos, costumbres y momentos compartidos en familia. 

Familia Culinaria Gloria propone un espacio donde las recetas, las experiencias y las historias relacionadas con la cocina peruana pueden encontrarse con nuevas maneras de crear, compartir e inspirar.

Las recetas que nos unen, inspiran historias cada día.

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