Avión que iba de Lima a São Paulo sufre falla técnica en pleno vuelo y retorna al aeropuerto Jorge Chávez

Un avión que cubría la ruta Lima-São Paulo tuvo que retornar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez debido a un imprevisto técnico detectado durante el vuelo, informó Latam Airlines Perú este 16 de octubre. La empresa no detalló los motivos del incidente que afectó el vuelo LA2424.

La emergencia llevó al personal a activar los protocolos de seguridad, incluyendo el despliegue de mascarillas de oxígeno y la aplicación de los procedimientos respectivos para el retorno a Lima, priorizando en todo momento la seguridad de los pasajeros y la tripulación, aseguró la compañía.

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Aterrizaje sin incidentes

Según la empresa, el aterrizaje de la aeronave en la capital se produjo sin incidentes y se brindó asistencia a los pasajeros. Además, se realizó el cambio de aeronave para continuar el viaje hacia São Paulo este viernes.

“Latam Airlines Perú lamenta los inconvenientes que se podrían haber ocasionado y reafirma que la seguridad de sus pasajeros y tripulaciones es la principal prioridad en todas sus operaciones”, señaló la Gerencia de Asuntos Corporativos de la compañía.

Posible origen de la falla

Si bien Latam Airlines Perú no informó oficialmente las razones del imprevisto técnico en su comunicado, fuentes de La República indicaron que la aeronave habría sufrido un problema de presurización.

Esto ocurre cuando falla el sistema que mantiene la presión del aire y el oxígeno en el interior de un espacio cerrado, como la cabina de un avión, lo que provoca una pérdida o descontrol en los niveles de aire comprimido.