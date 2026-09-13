Día del pan con chicharrón: conoce los 7 lugares del Centro de Lima que forman parte de esta ruta gastronómica

La fecha, oficializada en 2025, busca promover la identidad gastronómica del país y resaltar el valor de productos locales, fomentando el consumo responsable y sostenible. | Foto: composición LR

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Este domingo 13 de setiembre se celebra el Día Nacional del Pan con Chicharrón de Cerdo Peruano, una fecha dedicada a uno de los sánguches tradicionales de la gastronomía del país. Por esta conmemoración, la Municipalidad de Lima propone una ruta por siete establecimientos ubicados en el Centro Histórico, donde vecinos y visitantes pueden incorporar este plato a su recorrido por la capital.

La iniciativa reúne restaurantes y sangucherías vinculados con la tradición culinaria limeña y plantea combinar la visita a calles y espacios representativos del centro de la ciudad con una parada gastronómica. El pan con chicharrón, preparado tradicionalmente con camote y salsa criolla, es uno de los principales protagonistas de esta propuesta.

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Ruta del pan con chicharrón: los 7 restaurantes y sangucherías del Centro de Lima

El recorrido promovido por la Municipalidad de Lima incluye a:

Los siete establecimientos forman parte de la oferta gastronómica y comercial presente en distintos puntos del Centro Histórico de Lima. Dentro de este grupo, El Chinito, La Tapada, Manhattan y Damero recibieron un reconocimiento durante la actividad “Lima es Clave”, realizada con motivo de la reapertura de la Plaza Mayor.

La ruta permite conocer negocios asociados con las costumbres culinarias de la ciudad mientras se recorren diferentes espacios de esta zona de Lima. La presencia de estos establecimientos se integra, además, a la actividad comercial y gastronómica que forma parte de la dinámica cotidiana del Centro Histórico.

Con esta propuesta, la Municipalidad de Lima incorpora la gastronomía dentro de la experiencia de recorrer la ciudad y sus espacios tradicionales. El itinerario tiene como uno de sus principales atractivos la posibilidad de acercarse a preparaciones vinculadas con las costumbres culinarias limeñas, entre ellas el tradicional pan con chicharrón.

La Municipalidad de Lima ha organizado una ruta por siete restaurantes del Centro Histórico, donde vecinos y visitantes pueden disfrutar de este emblemático plato peruano.

Día Nacional del Pan con Chicharrón: cuándo se celebra y qué busca esta fecha

La celebración del segundo domingo de setiembre como Día Nacional del Pan con Chicharrón de Cerdo Peruano fue oficializada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego el 17 de setiembre de 2025. La declaratoria se estableció mediante la Resolución Ministerial N.° 0368-2025-MIDAGRI.

La medida dispone que esta fecha se conmemore cada año durante el segundo domingo de setiembre. Su propósito es reconocer y promover al pan con chicharrón como una preparación vinculada con la identidad gastronómica nacional y con una tradición culinaria que ha pasado de generación en generación.

Asimismo, la declaratoria contempla la valorización de productos locales relacionados con esta preparación. Entre sus objetivos figura fomentar un consumo responsable y sostenible de estos productos y contribuir al desarrollo económico de las regiones dedicadas a la producción de cerdo.

La conmemoración reúne así el reconocimiento de una tradición gastronómica con iniciativas que permiten acercar este sánguche a vecinos y visitantes. En el caso del Centro Histórico de Lima, la ruta propuesta para esta fecha incorpora siete establecimientos como parte de un recorrido que combina espacios urbanos y sabores tradicionales.