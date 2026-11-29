Barcelona vs Deportivo La Coruña EN VIVO: a qué hora y dónde ver partido de la liga española hoy Los blaugranas visitan Riazor con la intención de seguir en lo más alto de la tabla de posiciones de LaLiga de España. Sigue la transmisión del partido Barcelona vs Deportivo La Coruña.

¿Dónde ver Barcelona vs Deportivo La Coruña EN VIVO? | Los blaugranas visitan el estadio de Riazor, a partir de las 10.15 a. m. (hora peruana), por la fecha 14 de LaLiga de España. La transmisión estará a cargo de la señal de DSports. Asimismo, puede seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis de La República.

Los dirigidos por Hansi Flick, que contarán con el regreso de sus estrellas Lamine Yamal y Rodri, necesitan ganar para evitar que Atlético Madrid y Real Madrid se acerquen a la cima de la tabla de posiciones.

¿A qué hora juega Barcelona vs Deportivo La Coruña?

El Barcelona vs Deportivo La Coruña por la decimocuarta fecha de la liga española se jugará desde las 10.15 a. m. (hora peruana).

México: 9.15 a. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 10.15 a. m.

Bolivia y Venezuela: 11.15 a. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 12.15 p. m.

España: 4.15 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Deportivo La Coruña?

En Sudamérica, el partido FC Barcelona vs Deportivo La Coruña se podrá ver en la señal de DSports. En España, el duelo será transmitido por M+ LaLiga y LaLiga TV Bar. En Estados Unidos, el cotejo se seguirá a través de ESPN Deportes y ESPN+, mientras que, en México, por Sky Sports.

¿Cómo ver Barcelona vs Deportivo La Coruña?

Para no perderte la transmisión del FC Barcelona vs Deportivo La Coruña por internet, suscríbete al servicio de streaming DGO, plataforma que transmitirá este encuentro. En caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura online de La República Deportes.

Pronósticos de Barcelona vs Deportivo La Coruña

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas para este partido. Barcelona es el claro favorito.