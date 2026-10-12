Superó la barrera crítica de los 26°C: la alarmante temperatura del mar en Talara que reactiva el fantasma de lluvias

La temperatura superficial del mar frente a Talara, en Piura, alcanzó los 26.4 °C el sábado 10 de octubre, un valor que supera en 8.3 °C el promedio habitual para esta época del año. La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina también reportó una anomalía de la misma magnitud frente a Paita, donde el mar llegó a los 25.7 °C, en un contexto de calentamiento asociado al fenómeno El Niño Costero.

El aumento de la temperatura marina coincide con pronósticos de calor y precipitaciones en la costa y sierra norte del Perú. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que las temperaturas elevadas del océano pueden favorecer la inestabilidad atmosférica cuando superan determinados valores. Además, emitió avisos por el incremento de las temperaturas diurnas, lluvias y lloviznas previstas entre el 10 y el 14 de octubre.

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El mar frente a Talara alcanza los 26.4 °C y supera en 8.3 °C su temperatura habitual

El monitoreo de la DHN correspondiente al sábado 10 de octubre registró temperaturas superficiales de 26.4 °C frente a Talara y 25.7 °C frente a Paita. En ambos puntos, las mediciones mostraron una anomalía positiva de 8.3 °C respecto de los valores normales para la temporada. Estas cifras evidencian el calentamiento del mar en el extremo norte peruano, una condición que también puede influir en las temperaturas del aire.

El especialista en Meteorología del Senamhi, Nelson Quispe, explicó que, para evaluar las posibilidades de lluvia en la costa norte, es importante considerar la temperatura absoluta del océano y no solo cuánto se aparta de su promedio histórico. Cuando la superficie marina supera los 26 °C, la atmósfera puede volverse más inestable y aumentar la posibilidad de que se formen nubes capaces de producir precipitaciones.

Quispe precisó que esta condición ya se presenta en Tumbes y que el calentamiento se extiende hacia el norte de Piura. Si las temperaturas cercanas a los 26 °C abarcan también Lambayeque, podrían comenzar a registrarse lluvias más generalizadas en esas regiones. Sin embargo, el especialista señaló que el desarrollo de este escenario depende de la evolución de las condiciones atmosféricas y marinas.

Senamhi pronostica lluvias, lloviznas y temperaturas de hasta 36 °C en el norte del Perú

El Senamhi emitió el Aviso Meteorológico Regional N.º 181 por el aumento de las temperaturas durante el día en la costa y sierra norte, vigente del 10 al 13 de octubre. El pronóstico contempla máximas de entre 25 °C y 36 °C en la costa, mientras que en la sierra norte los valores podrían situarse entre 22 °C y 33 °C. También se prevé poca nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá una mayor radiación ultravioleta, además de ráfagas de viento próximas a los 40 kilómetros por hora, principalmente durante la tarde.

A estas condiciones se suman otros dos avisos meteorológicos. El N.º 182 prevé lloviznas en la costa norte para el 13 y 14 de octubre, junto con vientos más intensos y presencia de niebla o neblina cerca del litoral, sobre todo durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana. Por su parte, el Aviso N.º 183 contempla lluvias de ligera a moderada intensidad entre el 12 y el 13 de octubre en la costa y sierra norte.

Los acumulados de lluvia previstos alcanzan aproximadamente los 17 milímetros por día en la costa norte y entre 8 y 17 milímetros diarios en la sierra norte. El Senamhi también indicó que no se descartan precipitaciones dispersas en sectores costeros. Estas previsiones coinciden con el calentamiento del mar reportado por la Marina, aunque la evolución de las lluvias dependerá de cómo se desarrollen las condiciones meteorológicas durante los próximos días.