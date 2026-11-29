Hay heridas en el fútbol que no cierran con los años, sino con la oportunidad de volver al lugar de los hechos para reescribir el destino. En el mítico estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, el mismo césped donde en 1968 el Estudiantes de Osvaldo Zubeldía le arrebató su primera gran ilusión continental, Palmeiras saldó una deuda histórica de 58 años. Con un triunfo 1-0 trabajado desde la inteligencia táctica y sostenido desde el corazón, el “Verdao” conquistó su cuarta Copa Libertadores y estiró a ocho años consecutivos una hegemonía brasileña que parece no tener rival.

Desde lo estratégico, la final fue un choque de pizarras de altísima exigencia. Alexander Medina planteó un Estudiantes fiel a su genética: bloques cortos y una presión asfixiante sobre los mediocentros paulistas para impedir que Palmeiras encontrara líneas de pase limpias. Durante los primeros 45 minutos, el conjunto argentino logró llevar el partido al terreno de la fricción y el duelo individual, incomodando a un rival que, aun sin fluidez, avisó con un remate al poste que paralizó a medio estadio.

Pero los equipos de Abel Ferreira tienen una virtud: la madurez emocional para no desesperarse. En el entretiempo, el técnico portugués ajustó algunas piezas y apostó por cargar el área con mayor presencia física. La llave del partido llegó rápido en el complemento, a los 52 minutos, en una acción que resumió la jerarquía del campeón: centro al corazón del área, pivoteo aéreo preciso de Jhon Arias y una definición de zurda de Ramón Sosa. Para el atacante paraguayo —con pasado en Gimnasia y Esgrima de La Plata, eterno rival del “León”—, el grito tuvo un sabor doble; para millones de hinchas paulistas, fue el desahogo de casi seis décadas de espera.

Con el 1-0 a favor, Palmeiras cedió la iniciativa territorial sin perder el control espacial, obligando a Estudiantes a lanzar envíos frontales que murieron en la figura imponente del capitán Gustavo Gómez. El “Pincha”, herido en su orgullo histórico, empujó con el alma en el tramo final y rozó el empate mediante un cabezazo de Edwuin Cetré y una arremetida de Guido Carrillo, pero se topó con las manos firmes de Carlos Miguel y la convicción de un bloque muro defensivo impenetrable.

Cuando el árbitro decretó el final, la emoción desbordó la racionalidad del juego. Lágrimas en las tribunas y abrazos interminables en el campo sellaron la reconciliación de Palmeiras con la historia de Montevideo. Tras las conquistas de 1999, 2020 y 2021, esta cuarta estrella brilla con un matiz distinto: es la prueba definitiva de una dinastía que supo esperar medio siglo para transformar su mayor dolor en gloria eterna. Además, extiende una racha inédita para el fútbol brasileño, que desde 2019 no suelta el trono de América. Antes lo consiguieron: Flamengo (2019, 2022 y 2025), Palmeiras (2020 y 2021), Fluminense (2023), Botafogo (2024).