Se recomienda a la población proteger a niños y adultos mayores del calor. Mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol es crucial ante las altas temperaturas previstas.

Se recomienda a la población proteger a niños y adultos mayores del calor. Mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol es crucial ante las altas temperaturas previstas. Foto: Andina/Composición LR

La región San Martín registrará temperaturas superiores a los 40 °C durante los próximos días, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). El incremento estará relacionado con las condiciones climáticas asociadas a El Niño Costero y tendrá al Huallaga Central como una de las zonas con mayores registros de calor.

El director de la Dirección Zonal 9 del Senamhi, Daniel Enrique Sánchez Laurel, señaló que la temperatura en esa zona podría llegar a 40 °C, mientras que la humedad característica de la selva elevaría la sensación térmica hasta los 42 °C. La entidad también prevé que las temperaturas continúen aumentando durante los próximos meses y se mantengan elevadas hacia finales de 2026 y comienzos de 2027.

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San Martín podría superar los 40 °C y alcanzar una sensación térmica de 42 °C por la humedad

El incremento térmico ya se registra en distintos sectores de San Martín y tendrá mayor intensidad en el Huallaga Central. Según el Senamhi, el comportamiento responde a condiciones que suelen presentarse en la región, aunque en esta ocasión los valores serán más elevados. La combinación entre las altas temperaturas y la humedad incrementará la percepción de calor.

El escenario está relacionado con el calentamiento de las aguas del mar asociado a El Niño Costero. Las condiciones actuales presentan valores superiores a los habituales para esta época y, de acuerdo con las proyecciones del Senamhi, el aumento continuará durante los siguientes meses. La entidad estima que las temperaturas seguirán ascendiendo hacia 2027.

Senamhi recomienda proteger a niños y adultos mayores ante el aumento de las temperaturas

El Senamhi recomendó prestar especial atención a los niños y adultos mayores durante los periodos de mayor calor. La exposición prolongada a temperaturas elevadas puede generar problemas relacionados con el calor, especialmente durante actividades al aire libre o desplazamientos por la vía pública.

Ante este escenario, la entidad aconsejó mantener una hidratación constante y reducir la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad. Estas recomendaciones cobran especial importancia en San Martín, donde las temperaturas ya se encuentran por encima de sus valores habituales y se espera que el calor continúe durante el cierre del año y los primeros meses de 2027.