Caída de letrero de Oxxo deja heridos a un adulto mayor y a un menor de edad en San Juan de Lurigancho
El accidente sucedió en el cruce con la avenida Fernando Wiesse, cerca del paradero 5 de Wiesse. Las autoridades están investigando las causas del derrumbe.
La caída del letrero de una tienda Oxxo dejó heridos a un adulto mayor y a un menor de edad la mañana de este lunes 12 de octubre, en San Juan de Lurigancho. El accidente ocurrió en el cruce de las avenidas El Muro Oeste y Fernando Wiesse, a la altura del paradero 5 de Wiesse, cuando escolares transitaban por la zona para dirigirse a sus centros de estudio.
Tras el incidente, personal de Serenazgo auxilió a los afectados y los trasladó a un establecimiento de salud. Además, agentes municipales llegaron al lugar para realizar acciones de fiscalización y prevenir nuevos incidentes.
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Serenos auxilian a afectados tras incidente con letrero de tienda Oxxo
Fiscalizan local tras caída de letrero
Según el reporte de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, los serenos trasladaron inicialmente a los heridos al hospital Diez Ufano de EsSalud, pero el establecimiento no los admitió porque no contaban con seguro. Ante esta situación, el personal municipal los llevó al hospital de Canto Grande.
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De acuerdo con el informe municipal, ambas personas recibieron atención médica en el segundo establecimiento. En tanto, las acciones de fiscalización en el local deberán permitir determinar las condiciones en las que se encontraba la estructura que cayó sobre los transeúntes.