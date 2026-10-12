Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
EN VIVO

Keiko crea Comando | Pelea en el Congreso | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Caída de letrero de Oxxo deja heridos a un adulto mayor y a un menor de edad en San Juan de Lurigancho

El accidente sucedió en el cruce con la avenida Fernando Wiesse, cerca del paradero 5 de Wiesse. Las autoridades están investigando las causas del derrumbe.

Accidente en tienda de Oxxo
Accidente en tienda de Oxxo
Por
google iconLa República en Google

La caída del letrero de una tienda Oxxo dejó heridos a un adulto mayor y a un menor de edad la mañana de este lunes 12 de octubre, en San Juan de Lurigancho. El accidente ocurrió en el cruce de las avenidas El Muro Oeste y Fernando Wiesse, a la altura del paradero 5 de Wiesse, cuando escolares transitaban por la zona para dirigirse a sus centros de estudio.

Tras el incidente, personal de Serenazgo auxilió a los afectados y los trasladó a un establecimiento de salud. Además, agentes municipales llegaron al lugar para realizar acciones de fiscalización y prevenir nuevos incidentes.

Video destacado

CASO LICEO: NUEVA DENUNCIA DE 4GR3SIÓN S3XU4L EN MARANGUITA | ARDE TROYA CON OXENFORD

Municipalidad de SJL

Serenos auxilian a afectados tras incidente con letrero de tienda Oxxo

Fiscalizan local tras caída de letrero

Según el reporte de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, los serenos trasladaron inicialmente a los heridos al hospital Diez Ufano de EsSalud, pero el establecimiento no los admitió porque no contaban con seguro. Ante esta situación, el personal municipal los llevó al hospital de Canto Grande.

De acuerdo con el informe municipal, ambas personas recibieron atención médica en el segundo establecimiento. En tanto, las acciones de fiscalización en el local deberán permitir determinar las condiciones en las que se encontraba la estructura que cayó sobre los transeúntes.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 12 de octubre de 2026

Por Carlin | 12 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 11 de octubre de 2026

Por Carlin | 11 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 10 de octubre de 2026

Por Carlin | 10 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Jurados Electorales Especiales iniciaron este lunes 12 de octubre el recuento de votos en todo el país

Caída de letrero de Oxxo deja heridos a un adulto mayor y a un menor de edad en San Juan de Lurigancho

Esperaban hasta 119 días por una operación: EsSalud activa turnos nocturnos y dominicales para operar a los asegurados

Sociedad

Esperaban hasta 119 días por una operación: EsSalud activa turnos nocturnos y dominicales para operar a los asegurados

¡Reventó! Resultados de La Tinka del domingo 11 de octubre: número ganador, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Alumnos del Liceo Naval investigados por presunta agresión sexual habrían admitido su culpa y buscado desvincularse del caso: "Di que yo no fui"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Jurados Electorales Especiales iniciaron este lunes 12 de octubre el recuento de votos en todo el país

Ahora Nación cuestiona a Fujimori por respaldar al ministro Astudillo: "Debe rectificarse y pedir respeto para el Congreso"

Gobierno plantea regulación de armas de fuego de uso civil