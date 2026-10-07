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Sociedad

Asesinan a prestamista durante partido de fútbol y dejan a un herido en San Juan de Lurigancho

Joseph Quispe Mendoza, prestamista de 32 años, fue asesinado a balazos en un partido de fulbito en San Juan de Lurigancho, mientras había menores presentes.

Crimen de Joseph Quispe Mendoza ocurrió ante menores de edad en losa deportiva
Crimen de Joseph Quispe Mendoza ocurrió ante menores de edad en losa deportivaFoto: captura América
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El prestamista Joseph Quispe Mendoza, de 32 años, fue asesinado a balazos mientras presenciaba un partido de fulbito en una losa deportiva del asentamiento humano Los Jardines, en la zona 10 de Octubre, San Juan de Lurigancho. El ataque también dejó a otra persona herida, quien fue trasladada a un centro hospitalario.

El crimen ocurrió ante la presencia de menores de edad que se encontraban en el recinto comunitario. De acuerdo con vecinos, durante el ataque se escucharon hasta nueve disparos. Ninguno de los niños que estaba en el lugar resultó herido.

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Ataque ocurrió ante menores de edad

Quispe quedó tendido a un lado de la cancha tras recibir varios impactos de bala que le causaron la muerte. La víctima era padre de familia y tenía tres hijos menores de edad.

Los familiares señalaron ante las autoridades que desconocían si el hombre había recibido amenazas antes del ataque. También indicaron que se dedicaba a prestar dinero en la zona.

Tras el crimen, agentes de seguridad cercaron el lugar para preservar la escena hasta la llegada de los peritos de Criminalística. En el punto donde murió Quispe, sus allegados colocaron velas en señal de duelo.

Policía busca identificar a los responsables

La familia solicitó a la Municipalidad de San Juan de Lurigancho las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas cerca de la cancha. Los allegados consideran que estos registros pueden ayudar a identificar a los autores del ataque.

Efectivos de la comisaría 10 de Octubre recogieron los primeros testimonios y evidencias para esclarecer el homicidio. Luego, las autoridades dispusieron el levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue de Lima.

El caso quedó bajo investigación de las unidades especializadas de la Policía Nacional, que buscan determinar el móvil del crimen e identificar a los responsables.

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