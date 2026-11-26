Barcelona - Deportivo La Coruña: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 14 de LaLiga de España Los equipos de Barcelona y Deportivo La Coruña se enfrentarán en el estadio Municipal de Riazor en uno de los duelos más atractivos de la jornada en LaLiga española.

Barcelona busca mantenerse en la cima de LaLiga de España. Los dirigidos por Hansi Flick visitarán a Deportivo La Coruña en el estadio Municipal de Riazor en uno de los duelos más llamativos de la jornada en el campeonato. El cuadro culé llega a este partido tras superar por 3-2 a Villarreal.

En cuanto a Deportivo La Coruña, cayó 3-1 ante Alavés en su último cotejo por la liga española. Actualmente, se encuentra a mitad de tabla y necesita seguir escalando posiciones. De los últimos cinco enfrentamientos directos, Barcelona ganó en cuatro ocasiones y la restante fue victoria para el 'Súper Dépor'.

¿Cuándo juega Barcelona - Deportivo La Coruña?

Ambos equipos se enfrentarán el domingo 29 de noviembre en el estadio Municipal de Riazor. Este escenario tiene capacidad para albergar a más de 32.000 espectadores.

¿A qué hora juega Barcelona - Deportivo La Coruña?

El encuentro inicia a las 10.15 a. m. (hora peruana). Si no te encuentras en Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

Costa Rica, México: 9.15 a. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 10.15 a. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 11.15 a. m.

Bolivia, Venezuela: 11.15 a. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 12.15 p. m.

España: 4.15 p. m.

¿En qué canal ver Barcelona - Deportivo La Coruña?

Puedes seguir el enfrentamiento entre Barcelona y Deportivo La Coruña por el canal DSports y la plataforma DGO. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este encuentro por LaLiga de España.

Pronósticos para el partido Barcelona - Deportivo La Coruña

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Barcelona sobre Deportivo La Coruña.