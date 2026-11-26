Entre los artistas que se destacan están CA7RIEL, Paco Amoroso y Agua Marina, prometiendo noches memorables en Costa 21 y Estadio San Marcos.

Entre los artistas que se destacan están CA7RIEL, Paco Amoroso y Agua Marina, prometiendo noches memorables en Costa 21 y Estadio San Marcos. Foto: composición LR

A pocos días de finalizar el penúltimo mes del 2026, Lima albergará a destacados intérpretes y agrupaciones de diversos géneros, como rock, salsa, cumbia, pop, huayno y música urbana. Los shows se llevarán a cabo en recintos emblemáticos como el Estadio San Marcos, Costa 21, Auditorio Pentagonito, Explanada de Agua Dulce (Chorrillos) y Lurín Live.

Entre los artistas nacionales e internacionales que despedirá noviembre a lo grande se encuentran Omar Courtz, Agua Marina, CA7RIEL & Paco Amoroso, Dragon & Caballero, Bacanos, Pasabordo, Joey Montana, Marama, Lil Silvio & El Vega, Eva Ayllón, Marisol, Son Tentación, Orquesta Candela, Deyvis Orosco, Papillón, Milena Warthon, entre otros. Encuentra a continuación la información completa sobre fechas, horarios, escenarios, tarifas de boletos, detalles de las giras y los repertorios confirmados para estos eventos.

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Conciertos en Lima para este viernes 27 de noviembre



CA7RIEL & Paco Amoroso ya se encuentran en Lima para el concierto que ofrecerán este viernes 27 de noviembre en Costa 21, a las 8.30 p. m. A pocas horas de su show, el dúo argentino viene dando de qué hablar no solo por su llegada, sino también por la cercanía que ha demostrado con sus seguidores limeños. Por ejemplo, fueron captados en el parque Alfredo Salazar (Miraflores), donde se sentaron en las gradas como parte del público para disfrutar de diversas batallas de freestyle. Aún quedan boletos en Teleticket.

Daniela Darcourt se reencontrará con su fanaticada peruana en una cita doble. La salsera ofrecerá dos conciertos en Lima este viernes 27 y sábado 28 de noviembre en Auditorio Pentagonito, San Borja. En este espectáculo denominado 'Una noche diferente', la artista hará un repaso por lo mejor de su repertorio, donde incluye canciones como 'Adiós Amor', 'Probablemente', 'Señor mentira', 'A esa', 'Con mi amiga / Amiga mía', 'Te equivocaste conmigo' y 'La sinvergüenza'. Las entradas están disponibles en Teleticket.

Conciertos en Lima para este sábado 28 de noviembre

Uno de los conciertos más esperados por el público peruano será protagonizado por Agua Marina, que regresa a los escenarios después de un año de ausencia. La agrupación norteña expresó su felicidad por el reencuentro con sus fieles seguidores, el cual está programado para este sábado 28 de noviembre en el Estadio San Marcos. Aún quedan boletos en Ticketmaster.

“Mis amigos, estamos aquí en el Estadio San Marcos, con el corazón lleno de emoción y felicidad porque nos vamos a encontrar con todos ustedes”, manifestaron los hermanos Quiroga, quienes llegaron al recinto para corroborar que todo esté listo. “No solo va a haber participación de nosotros, sino de todos ustedes”, añadieron.

Tras agotar todas las localidades para el show de Omar Courtz en Lima en cuestión de horas, la productora confirmó el traslado del esperado show 'Por Si Mañana No Estoy World Tour' a Lurín Live, un recinto más amplio ubicado en el kilómetro 32 de la Panamericana Sur, y programado para este sábado 28 de noviembre. En este espectáculo, el fenómeno puertorriqueño del género urbano anunciará su propuesta musical que fusiona reggaetón, trap, R&B y afrobeats.

Para esta esperada cita musical, que iniciará a las 9.00 p. m., el cantante puertorriqueño interpretará en vivo temas como 'Outro', 'El mundo se va a acabar', 'Forever tu gantel', 'L a k e n o s h i', 'Vamoacochi', 'Susu', 'Sirena', 'Si estás con alguien' y 'Dulces sueñozzz', entre otros temas que integran su aclamado disco 'Por si mañana no estoy', producción donde colabora con estrellas como Myke Towers, Eladio Carrión, Ñengo Flow, Bad Gyal, Dei V y De La Rose.

La tercera edición del 'Lima Latin Pop Fest', esperado evento que se realizará este 28 de noviembre en Multiespacio Costa 21, ubicado en la Costa Verde, reunirá en un mismo escenario a ocho íconos del género urbano que pondrán a bailar y cantar a todos los seguidores. El cartel del festival está integrado por grandes estrellas de la música como Josué Díaz, Rocko y Blasty, Dragon & Caballero, Bacanos, Pasabordo, Joey Montana, Marama y Lil Silvio & El Vega. La apertura de puertas será a las 3.00 p. m., mientras que las entradas están disponibles en Teleticket.

La tercera edición del ‘Lima Latin Pop Fest’ se realizará este 29 de noviembre en Multiespacio Costa 21.

Lima también será testigo del 'Cajacho Fest', evento que reunirá en un mismo escenario a grandes estrellas de la música nacional que será conducido por Paco Bazán. Este festival de música folclórica cajamarquina se realizará este sábado 28 de noviembre de 2026 en Los Portales de Huayllabamba (Av. Globo Terráqueo 3301, Los Olivos), desde las 5.00 p. m.

Entre los artistas confirmados para la fiesta de música y baile folclórico cajamarquino se encuentran Óscar Manuel, Silverio Urbina, Los Tucos de Cajamarca, OndaZul, Leo Flores, Walter Tambo, Amor Serrano y Agrupación Corazones Malheridos. Las entradas están a la venta en Vaope desde S/25,00 (preventa exclusiva) y precio regular a S/44,20 (sujetos a stock).

‘Cajacho Fest’, evento que reunirá en un mismo escenario a grandes estrellas de la música nacional.

La Bella Luz celebrará su aniversario a lo grande. La agrupación norteña festejará sus 32 años de trayectoria con un concierto que se realizará este sábado 28 de noviembre en el Parque Zonal Lloque Yupanqui, Los Olivos. Entre los artistas invitados se encuentran Grupo Guinda, Caribeños de Guadalupe, José Luis Arroyo ‘El Lobo’, Zaperoko y Dj Peligro. Las entradas se pueden comprar en Vaope.

La Bella Luz celebra sus 32 años con grandes artistas invitados.

Conciertos en Lima para este domingo 29 de noviembre

Este domingo 29 de noviembre habrá un gran concierto gratuito en la Explanada de Agua Dulce (Chorrillos), en el marco del Día Mundial de la Respuesta al Sida, con la participación de artistas de todos los géneros musicales como Eva Ayllón, Marisol, Son Tentación, Orquesta Candela, Deyvis Orosco, Papillón, Milena Warthon y muchos más.

El evento por el Día Mundial de la Respuesta al Sida será de acceso libre. Composición LR. Instagram

“Un año más nos ponemos de pie para trabajar concientemente en la campaña de prevención, consejería y realizar gratuitamente pruebas de descarte de VIH; pues todos necesitamos estar informados y hablar sin miedo”, comentó Ernesto Pimentel, quien reafirma su compromiso en la lucha contra el VIH junto a AHF Perú, que lidera el médico José Luis Sebastián para fomentar la prevención, la consejería y las pruebas gratuitas de descarte de VIH.