¡Fin de las clases! Esta región culmina el año escolar este viernes 27 de noviembre ante posibles daños por fenómeno El Niño Con el adelanto de la clausura escolar 2026, este departamento se suma a Tumbes, donde las clases concluyeron el 20 de noviembre. Conoce las razones detrás de la medida y las otras regiones que también aplicarán una disposición similar.

El fenómeno El Niño ya modifica el calendario escolar en el país. El Ministerio de Educación (Minedu) confirmó que los colegios del departamento de Piura culminarán sus clases del periodo escolar 2026 este viernes 26 de noviembre como medida de prevención ante los posibles efectos que podría generar el evento climatológico en la región.

El jefe de la Oficina de Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres (Odenaged) del Minedu, Miguel Gonzáles Lara, señaló que el adelanto del cierre escolar busca reducir el riesgo de afectación para los miembros de la comunidad educativa y los locales, así como preservar el material educativo e informático de los colegios.

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¿Qué otras regiones adelantarán el cierre del año escolar?

Con esta disposición que está a punto de ejecutarse, Piura se convierte en la segunda región del país en adelantar el cierre del año escolar 2026 en previsión de los efectos que pueden generar las lluvias e inundaciones asociadas al fenómeno El Niño. La primera región en hacerlo fue Tumbes, donde las clases culminaron el 20 de noviembre.

Además de estas jurisdicciones, la clausura del año escolar se efectuará también el 30 de noviembre en Ica; el 2 de diciembre en La Libertad; y el 4 de diciembre en Lambayeque, Áncash y Junín; y el 11 de diciembre en Arequipa, Tacna y Huánuco. "La prioridad es proteger la integridad y la vida de la comunidad educativa", indicó Gonzáles Lara.

Colegios no pueden retener libretas por falta de pagos

Ante el anuncio del adelanto del cierre del año escolar 2026 en nueve regiones afectadas por el fenómeno El Niño, el Indecopi recordó que los colegios privados no pueden retener las libretas de notas, publicar o difundir los nombres de los estudiantes cuyos padres mantienen deudas por pensiones, ni impedir que rindan sus exámenes finales por falta de pago.

"Si bien los padres de familia tienen el deber de cumplir con el pago oportuno de las pensiones pactadas por el servicio recibido; los colegios deben brindar un servicio educativo idóneo y gestionar el cobro de las pensiones adeudadas sin vulnerar los derechos de los estudiantes ni la prestación del servicio educativo", señaló la entidad.