Jugadora de Géminis explicó cómo influye la presencia de Natalia Málaga en la recuperación del equipo en la Liga Peruana de Vóley: “Nos ayuda muchísimo” Alondra Alarcón destacó el impacto del regreso de Natalia Málaga a Géminis y explicó cómo su exigencia permitió recuperar la confianza del equipo en el campeonato local.

El regreso de Natalia Málaga a la dirección técnica de Deportivo Géminis comenzó a dar resultados en la Liga Peruana de Vóley. Después de un complicado arranque de temporada, el conjunto de Comas consiguió dos victorias consecutivas y viene recuperando la confianza en el campeonato. Alondra Alarcón, una de las principales figuras del equipo, estuvo en el programa 'Mate Galáctico' y contó de qué forma impactó la entrenadora en el cambio de mentalidad del plantel.

La jugadora de la selección peruana resaltó que la influencia de Natalia Málaga no se limita solo al aspecto deportivo, sino que también cumple un papel importante en el acompañamiento emocional de las voleibolistas. “No tenemos psicólogo deportivo en el club, pero yo creo que Natalia es todo. Es de todo un poco y ella nos ayuda muchísimo en la parte psicológica”, señaló.

Jugadora de Géminis explicó cómo influye la presencia de Natalia Málaga en la recuperación del equipo en la Liga Peruana de Vóley

Alondra Alarcón mencionó que la llegada de Natalia Málaga a la zona técnica significó un nuevo comienzo para las jugadoras de Géminis, quienes venían de un mal arranque de temporada. “Cuando llegó Natalia, nos dijo: ‘hay que empezar desde cero’. Ese fue el chip. Dijimos: ‘esto ya pasó’. Es mejor que esto nos pase en etapas iniciales a que nos pase en etapas finales”, recordó.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de las declaraciones de Alarcón fue su explicación sobre la manera en que Natalia Málaga se comunica con sus dirigidas durante los encuentros. “Cuando estamos en el partido, ella sabe llegar a cada jugadora. No todas tenemos la misma personalidad, pero creo que a algunas les sirve más con gritos. Eso a nosotras nos ayuda”, sostuvo.

¿Cuándo es el siguiente partido de Géminis contra Universitario en la Liga Peruana de Vóley?

El próximo partido de Géminis será ante Universitario el domingo 29 de noviembre a las 6.30 p. m. en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Este duelo será el más atractivo del fin de semana y significará el último duelo de la jornada en el campeonato local.