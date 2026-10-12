Un adolescente de 15 años fue baleado tras un partido de fútbol en el Callao. El ataque ocurrió en Santa Marina Norte, cuando dos sujetos encapuchados dispararon contra él. | RPP

Un adolescente de 15 años fue baleado tras un partido de fútbol en el Callao. El ataque ocurrió en Santa Marina Norte, cuando dos sujetos encapuchados dispararon contra él. | RPP

Un adolescente de 15 años fue atacado a balazos la noche del domingo, luego de asistir al partido entre Sport Boys y Alianza Atlético, disputado en el estadio Miguel Grau por la Liga 1. El hecho ocurrió en la zona de Santa Marina Norte, en el Callao, cuando el menor se retiraba del recinto deportivo acompañado de un grupo de personas.

De acuerdo con la información preliminar, el adolescente caminaba por la zona cuando dos sujetos encapuchados se cruzaron con el grupo en dirección contraria. Los individuos habrían sacado armas de fuego y disparado directamente contra el menor. Tres proyectiles impactaron en su cuerpo.

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Menor está grave

Tras el ataque, los presuntos agresores huyeron del lugar realizando disparos al aire, aparentemente para evitar que fueran perseguidos. El adolescente fue auxiliado y trasladado de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde recibió atención médica.

El ataque ocurrió a pocos metros de la Institución Educativa República de Venezuela. Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la zona para iniciar las diligencias correspondientes.

Durante las primeras acciones, peritos de Criminalística encontraron 15 casquillos de bala en el lugar del ataque. Los indicios fueron recogidos como parte de la investigación que busca determinar cómo ocurrieron los hechos e identificar a los responsables.

Hasta el momento, las circunstancias que motivaron el ataque contra el menor no han sido esclarecidas. La Policía continúa con las diligencias para determinar si el adolescente era el objetivo de los agresores o si el ataque estuvo relacionado con algún otro hecho.

Ataque cerca a colegio

El caso ha generado preocupación debido a que ocurrió luego de la salida de los asistentes del encuentro deportivo y en una zona cercana a un centro educativo. Las autoridades deberán establecer también la ruta que siguieron los atacantes y verificar si existen cámaras de seguridad que hayan registrado su desplazamiento.

La investigación permanece en curso y se espera que las diligencias de la Policía y el Ministerio Público permitan esclarecer el ataque y determinar responsabilidades.