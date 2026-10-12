Acribillan a chofer de combi y a su hijo de un año en Mirones Bajo, Cercado de Lima

Un chofer de combi, José Javier Mances Rondón, de 28 años, fue herido a balazos en Mirones Bajo, Lima, mientras esperaba pasajeros. El ataque dejó a un bebé, hijo del conductor, también herido. | Difusión

Un chofer de combi, José Javier Mances Rondón, de 28 años, fue herido a balazos en Mirones Bajo, Lima, mientras esperaba pasajeros. El ataque dejó a un bebé, hijo del conductor, también herido. | Difusión

Un chofer de combi resultó herido tras ser atacado a balazos cuando esperaba pasajeros en el cruce de los jirones Crespo y Castillo con Toribio Rodríguez de Mendoza, en el sector de Mirones Bajo, en el Cercado de Lima.

La víctima fue identificada como José Javier Mances Rondón, de 28 años. De acuerdo con información preliminar, el transportista habría sido seguido por un automóvil de lunas polarizadas. En determinado momento, uno de los ocupantes del vehículo sacó un arma y disparó contra la combi.

Video destacado CASO LICEO: NUEVA DENUNCIA DE 4GR3SIÓN S3XU4L EN MARANGUITA | ARDE TROYA CON OXENFORD

Bebé resultó herido

Tras el ataque, Mances Rondón perdió el control de la unidad y terminó chocando contra un vehículo que se encontraba estacionado en la zona. El conductor fue auxiliado y trasladado de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión para recibir atención médica.

El ataque también puso en riesgo a los pasajeros y familiares que se encontraban dentro de la unidad. Una de las balas rozó la mano del hijo del transportista, un bebé de apenas un año que viajaba en el asiento delantero junto a su madre. El menor resultó herido durante el ataque.

Realizaba ruta informal entre Lima y Callao

La combi realizaba una ruta informal entre la avenida Tacna, en el centro de Lima, y el sector de Reynoso, en la provincia constitucional del Callao.

El ataque ocurre en un contexto de constantes hechos de violencia contra trabajadores del transporte público en Lima y Callao, varios de ellos vinculados a amenazas y extorsiones. La Policía deberá determinar si el atentado contra Mances Rondón está relacionado con alguno de estos delitos.

Las circunstancias del ataque y la identidad de los responsables aún son materia de investigación.