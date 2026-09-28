'Lamparita', conocido músico y animador de eventos, habría sido asesinado en el Cercado de Lima
Marco Antonio Vilchez Arapa fue encontrado sin vida la mañana de este lunes en la avenida Morales Duárez. La Policía investiga las circunstancias de su muerte.
Un hombre fue encontrado muerto alrededor de las 6.00 a. m. de este lunes 28 de septiembre, a la altura de la cuadra 5 de la avenida Morales Duárez, en el cruce con el jirón Morropón, cerca de la cevichería Yiyoo.
La víctima fue identificada como Marco Antonio Vilchez Arapa, quien se desempeñaba como animador de eventos y payasito en fiestas infantiles bajo el personaje de “Lamparita”. También era integrante de la orquesta Los Reales de la Cumbia, según información recogida en el lugar y testimonios de familiares, conocidos y vecinos.
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Presunta gresca
De acuerdo con las primeras versiones recogidas en la zona, Vilchez Arapa habría participado la noche del domingo en una actividad que comenzó alrededor de las 9 p. m. Un vecino y conocido de la víctima señaló que, aparentemente, al finalizar el evento se habría producido una pelea en los exteriores del local.
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Durante el incidente, presuntamente se habría realizado al menos un disparo al aire. Asimismo, en la zona habrían sido encontrados alrededor de 10 casquillos de bala. Estos elementos deberán ser analizados por las autoridades para establecer si guardan relación con la muerte del animador.
PNP investiga
Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía y personal de Criminalística, quienes realizaron las diligencias correspondientes y examinaron la escena. El cuerpo fue sometido a las pericias respectivas para determinar la causa de muerte y establecer qué ocurrió antes del hallazgo.
La investigación permanece en curso y las autoridades deberán determinar si el fallecimiento estaría relacionado con el presunto enfrentamiento registrado tras el evento.