La recién nacida fue trasladada a Lima para que sea atendida tras el fallecimiento de su madre.

La recién nacida fue trasladada a Lima para que sea atendida tras el fallecimiento de su madre.

Una joven madre de 21 años falleció a causa del dengue grave en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, en Nuevo Chimbote. La mujer había dado a luz mediante una cesárea de emergencia, pero no logró conocer a su primera hija. La recién nacida, de apenas cinco días, también está contagiada con la enfermedad y permanece en estado crítico, por lo que fue trasladada a Lima para recibir atención especializada.

La víctima, identificada como Samara, presentó complicaciones cardíacas y un deterioro de su estado de salud que obligó a los médicos a adelantar el nacimiento de su bebé, cuando tenía aproximadamente ocho meses de gestación. Pese a la intervención, la joven permaneció intubada y falleció durante la tarde en el establecimiento de salud.

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El caso representa la segunda muerte materna por dengue reportada en la zona y vuelve a poner en evidencia los riesgos de esta enfermedad, especialmente entre las gestantes y los recién nacidos. La familia de la joven ahora concentra sus esfuerzos en conseguir que la pequeña supere las complicaciones provocadas por la infección.

Recién nacida con dengue fue trasladada de emergencia a Lima

La bebé, que también dio positivo al dengue, presentó una baja saturación de oxígeno, situación que motivó la gestión de su traslado hacia un establecimiento de mayor capacidad resolutiva. Según la información difundida, se consiguió una cama en el Instituto Nacional de Salud del Niño, en Breña, Lima.

La evacuación se realizó en una ambulancia proporcionada por el Gobierno Regional de Áncash. La menor viajó acompañada de su abuela materna, Marta, quien decidió dejar temporalmente el velorio de su hija para permanecer junto a la recién nacida durante el traslado.

El recorrido desde Chimbote hasta Lima tomaría entre seis y siete horas. Los familiares mantienen la esperanza de que la atención especializada permita estabilizar a la pequeña y que, posteriormente, pueda recuperarse y regresar a casa.

Familia pide apoyo ante muerte de joven madre por dengue

Mientras la recién nacida recibe atención médica en Lima, los familiares de Samara permanecerán en Chimbote para participar en el velorio y sepelio de la joven, quien tenía 21 años y acababa de convertirse en madre por primera vez.

Sus allegados solicitaron el apoyo de las autoridades nacionales y pidieron a la población acompañarlos con sus oraciones ante la delicada situación de la bebé.

El fallecimiento también ocurre en medio de la preocupación por el avance del dengue en Áncash. En provincias como Casma se han reportado cientos de menores infectados, mientras que establecimientos de salud afrontan limitaciones de insumos y equipamiento en áreas críticas para atender los casos complicados.

La situación mantiene en alerta a las familias y al personal sanitario, debido al impacto de la enfermedad en poblaciones vulnerables y a la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta de los hospitales de la región.