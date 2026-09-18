Patrullero de la Policía Nacional chocó contra bus del Metropolitano y dejó un herido en Cercado de Lima

El incidente dejó un herido, el cual fue auxiliado por el personal de bomberos y paramédicos. | Composición LR

El incidente dejó un herido, el cual fue auxiliado por el personal de bomberos y paramédicos. | Composición LR

Un patrullero de la Policía Nacional chocó contra un bus del Metropolitano la noche del jueves 17 de septiembre, a la altura de la estación Plaza Castilla, en el Cercado de Lima. El accidente dejó una persona herida y ocasionó daños materiales en ambas unidades.

Tras el reporte de la emergencia, unidades del Cuerpo General de Bomberos y una ambulancia acudieron hasta la zona para atender a la persona afectada. De acuerdo con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), el herido recibió atención inicial de los bomberos y posteriormente fue trasladado a la Clínica Aviva para recibir atención médica.

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La ATU informó que los gastos derivados de la atención serán cubiertos por el SOAT correspondiente. La entidad también señaló que activó sus protocolos de atención inmediatamente después de conocer el accidente y que realiza el seguimiento del caso junto con las autoridades competentes.

ATU coordinó para restablecer el servicio

El choque generó afectaciones en la circulación de la zona debido a los daños ocasionados en ambas unidades. La ATU indicó que coordinó con las autoridades correspondientes las acciones necesarias para restablecer la circulación del servicio del Metropolitano.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las circunstancias exactas en las que se produjo la colisión ni han determinado responsabilidades. Las diligencias correspondientes permitirán establecer cómo ocurrió el accidente.

Lima concentra la mayor cantidad de fallecidos por accidentes

El accidente se registra en un contexto de preocupación por el incremento de los siniestros viales en el país. Según cifras de la Policía Nacional del Perú (PNP), hasta julio de este año 1.785 personas habían fallecido a nivel nacional como consecuencia de accidentes de tránsito.

Lima concentra la mayor cantidad de víctimas mortales, con 294 fallecidos registrados durante el mismo periodo. Las cifras evidencian el impacto de los accidentes de tránsito y la necesidad de reforzar las medidas de prevención y seguridad vial en las calles de la capital.