Los escondían dentro de autos: así operaba el negocio ilegal de carritos eléctricos para niños en Lima

Los carritos eran escondidos dentro de autos en Cercado de Lima | Composición LR

Los carritos eran escondidos dentro de autos en Cercado de Lima | Composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La Municipalidad Metropolitana de Lima decomisó cuatro carritos eléctricos recreativos que eran alquilados de manera informal a menores de edad para circular por pistas y ciclovías del Cercado de Lima. Las unidades fueron intervenidas durante un operativo nocturno realizado en el jirón Miguel Aljovín, luego de que el municipio detectara, mediante cámaras de videovigilancia y drones, el funcionamiento de este negocio sin autorización y sin medidas de seguridad para los niños.

Según un informe de América Noticias, la actividad informal había sido detectada desde el año pasado en los alrededores de la Plaza San Martín y otros puntos del Centro Histórico. Los vehículos eran puestos en circulación principalmente durante la noche y compartían el espacio con buses, automóviles, motocicletas y bicicletas, lo que generaba un riesgo de accidentes tanto para quienes los conducían como para otros usuarios de la vía.

TE RECOMENDAMOS ¿OPOSICIÓN CON KEIKO? Y CANDIDATAS DE PORKY EN ESCÁNDALO POR DENUNCIA DE ABUSO SEXUAL | ARDE TROYA

Ocultaban los carritos para evitar fiscalización

La gerenta de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Mariella Falla Chanamé, explicó que la comuna realizó labores de inteligencia para identificar los lugares donde los responsables almacenaban los vehículos. Según indicó, después de que algunas playas de estacionamiento fueran clausuradas, los propietarios trasladaron las unidades hacia zonas de distritos limítrofes como El Rímac y La Victoria.

Durante una de las intervenciones recientes, los fiscalizadores descubrieron que los carritos eran escondidos dentro de vehículos particulares y cubiertos con plásticos. Las cámaras de seguridad permitieron registrar cómo los responsables retiraban las unidades de los automóviles para posteriormente ponerlas a circular en las calles.

La funcionaria también señaló que en anteriores operativos se produjeron enfrentamientos. Cerca de la Plaza San Martín, un grupo de personas habría lanzado piedras contra agentes de serenazgo para impedir que los vehículos fueran retenidos.

Menores eran colocados al volante

Falla Chanamé sostuvo que los administradores del negocio utilizaban a los propios menores como una forma de dificultar las intervenciones municipales. De acuerdo con la funcionaria, los niños eran colocados al volante de los carritos cuando llegaban los fiscalizadores, lo que complicaba el retiro de las unidades.

La especialista en psicología educativa Jovana Cavallini Sandoval advirtió que permitir que los menores conduzcan estos vehículos en espacios compartidos con el tránsito representa un riesgo, debido a que los niños todavía no cuentan con las capacidades cognitivas desarrolladas para calcular distancias y responder con rapidez ante situaciones imprevistas.

La experta explicó que un menor puede no tener la capacidad suficiente para reaccionar ante la aparición repentina de un automóvil u otro vehículo, por lo que la exposición a estas situaciones podría derivar en accidentes.

Cada carrito recibió una multa de S/1.375

El operativo en el jirón Miguel Aljovín terminó con el internamiento de los cuatro carritos eléctricos en un depósito municipal. Los propietarios identificados quedaron sujetos a los respectivos procedimientos administrativos sancionadores.

La Municipalidad Metropolitana de Lima impuso una multa de S/1.375 por cada vehículo, debido al desarrollo de esta actividad comercial sin autorización en la vía pública. La comuna anunció que continuará con los operativos de fiscalización en el Centro Histórico para impedir que estos vehículos recreativos sean alquilados informalmente.

Asimismo, las cámaras de videovigilancia de fiscalización y serenazgo continuarán monitoreando los puntos donde se ha identificado esta actividad, con el objetivo de detectar nuevos intentos de poner en circulación los carritos y prevenir accidentes que puedan afectar a menores y transeúntes.