¡Atención 'Esto es guerra'!: 'Combate' prepara su regreso con especial anuncio sobre su nueva temporada Combate prepara una presentación especial para revelar detalles de su nueva temporada. El evento se realizará el miércoles 2 de diciembre y será transmitido por ATV y su plataforma digital.

El regreso de 'Combate' a la televisión peruana continúa generando expectativa entre los seguidores de los programas de competencia. A través de sus redes sociales oficiales, el recordado espacio de ATV anunció La noche más bacán, un evento especial en el que se darán a conocer importantes novedades del reality pionero de la televisión peruana.

La cita está programada para el miércoles 2 de diciembre del 2026 a las 6.30 p. m., y podrá seguirse mediante la señal de ATV y la plataforma digital ATV.pe. Entre los anuncios que prepararía la producción destacan la presentación de algunos nuevos competidores y la revelación de la identidad de al menos uno de los conductores que formará parte de esta nueva etapa del reality.

Anuncio de 'Combate' para el 2 de diciembre.

'Combate' anuncia 'La noche más bacán' para el 2 de diciembre: ¿qué podrían revelar?

La producción de 'Combate' eligió el nombre La noche más bacán para promocionar la conferencia especial con la que presentará oficialmente los avances de su nueva temporada. El anuncio fue difundido mediante las redes sociales del programa y confirma que el público tendrá una cita para conocer más detalles sobre el esperado retorno del formato de competencia.

Uno de los momentos que mayor expectativa despierta es la revelación de los nuevos competidores. La convocatoria para integrar el renovado elenco forma parte de esta etapa de preparación, que busca incorporar nuevos rostros al formato que durante años mantuvo una importante presencia en la televisión nacional.

Asimismo, la conferencia servirá para conocer la identidad de al menos uno de los conductores del programa. Aunque todavía no se han revelado todos los nombres que integrarán el equipo de presentación, este anuncio representa uno de los principales atractivos de la jornada.

La producción también anunciará otras novedades relacionadas con la nueva temporada, por lo que el encuentro permitirá tener un panorama más completo de la propuesta que ATV prepara para los seguidores del histórico espacio televisivo.

¿'Esto es guerra' tiembla por el anuncio de 'Combate'?

Tras el anuncio de la conferencia de prensa de Combate, en 'Esto es guerra' anunciaron medidas radicales. El archirrival del reality pionero de la televisión peruana dejó en vilo a sus seguidores y competidores al revelar que los primeros días de diciembre sucederá algo inesperado en el programa de América TV.

"El uno y 2 de diciembre sucederá algo que nunca ha pasado en los 14 años del programa", aseguraron en un reciente spot. Mathías Brivio y Katia Palma reforzaron la idea, señalando que el 27 de noviembre habría eliminación de postulantes.

“Agárrense todos porque no están preparados para lo que se viene”, señaló la exjurado de 'Yo soy'.

Muchos seguidores de 'Combate' han tomado esto como una medida desesperada del reality de Pachacamac ante el inminente retorno de 'Combate' a la televisión peruana, bajo el formato de 'Nueva generación'.