¡Lima arde! Sensación térmica llegó a 37 °C hoy jueves: distritos alejados del mar soportaron intenso bochorno Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), La Molina reportó la temperatura más alta, mientras que otros distritos como San Juan de Lurigancho también sufrieron bochorno.

El Ministerio de Salud recomienda medidas para combatir el calor, como mantenerse hidratado y evitar la exposición solar en horas críticas, especialmente para poblaciones vulnerables.

El Ministerio de Salud recomienda medidas para combatir el calor, como mantenerse hidratado y evitar la exposición solar en horas críticas, especialmente para poblaciones vulnerables. Foto: Difusión

Los distritos de Lima ubicados lejos del litoral soportaron este jueves 26 de noviembre temperaturas que elevaron la sensación térmica hasta los 37 °C, en medio de una jornada marcada por el intenso calor y la humedad. La Molina encabezó los registros, seguida de otras jurisdicciones de Lima norte y este, donde el bochorno también alcanzó valores elevados.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), las estaciones meteorológicas reportaron sus temperaturas ambientales más altas al mediodía en La Molina y Carabayllo. Sin embargo, la percepción de calor fue superior debido a las condiciones ambientales que influyen en cómo el cuerpo humano experimenta la temperatura.

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¿Qué distritos de Lima registraron una sensación térmica de hasta 37 °C este jueves?

Según la información del mapa del Senamhi compartido en X, se mostró que La Molina presentó el valor más alto de Lima, con 37 °C. Carabayllo ocupó el segundo lugar, con 36 °C, mientras que San Juan de Lurigancho registró 35 °C.

Otros distritos también experimentaron valores elevados durante la jornada. Santa Anita y Jesús María alcanzaron una sensación térmica de 34 °C. Por su parte, San Martín de Porres, Santiago de Surco y Villa María del Triunfo llegaron a los 33 °C.

En Lurigancho se observaron diferencias según la zona: el sector oeste registró 32 °C, mientras que el este alcanzó los 29 °C. Estos fueron los valores reportados por el Senamhi, ordenados de mayor a menor:

La Molina: 37 °C.

37 °C. Carabayllo: 36 °C.

36 °C. San Juan de Lurigancho: 35 °C.

35 °C. Santa Anita: 34 °C.

34 °C. Jesús María: 34 °C.

34 °C. San Martín de Porres: 33 °C.

33 °C. Santiago de Surco: 33 °C.

33 °C. Villa María del Triunfo: 33 °C.

33 °C. Lurigancho (zona oeste): 32 °C.

32 °C. Lurigancho (zona este): 29 °C.

La humedad y el intenso calor impactaron la jornada, con San Juan de Lurigancho también reportando valores altos, llegando a 35 °C.

¿Cómo combatir el intenso calor en Lima? Recomendaciones para evitar golpes de calor y mantenerse hidratado

Ante las elevadas temperaturas registradas en Lima, el Ministerio de Salud (Minsa) recomienda adoptar medidas para evitar la deshidratación y prevenir los golpes de calor, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Entre las principales recomendaciones se encuentra beber líquidos durante todo el día, incluso cuando no se tenga sed, reducir la exposición directa al sol y permanecer en ambientes frescos. Estas son algunas de las medidas que se deben poner en práctica: