Del libro al conversatorio: el festival que reúne a autores y escolares en San Juan de Lurigancho cumple 12 años Este 27 de noviembre, la I. E. Antenor Orrego de Zárate celebrará la 12.ª edición de su emblemático encuentro literario. Detrás del proyecto, liderado por la docente Maritza Olórtegui, se esconde una década de democratización del libro, resistencia pedagógica y amor por la lectura en las aulas.

En la novena cuadra de la avenida Gran Chimú, en el corazón de Zárate, distrito de San Juan de Lurigancho, las aulas de la institución educativa Antenor Orrego Espinoza guardan una tradición literaria escolar: el Festival del Libro Orreguino. Este viernes 27 de noviembre, el proyecto celebrará su 12.ª edición en una jornada donde 15 escritores convergerán para dialogar cara a cara con cientos de estudiantes.

Fundado en el año 2015, bajo el liderazgo de la profesora de Lengua y Literatura Maritza Olórtegui Mariño, este encuentro ha convertido la lectura en una auténtica fiesta escolar durante más de una década. "Es un trabajo heroico, pero gratificante", comenta la maestra, quien compartió con La República el esfuerzo y los objetivos que hay detrás de la organización, así como lo que significa para ella liderar por último año el festival.

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Una tarea planificada

La preparación del festival no es producto del azar, sino el resultado de una minuciosa planificación que inicia cada año en marzo. Ese mes, el equipo docente define el plan lector anual, mediante el cual cada alumno de primero a quinto de secundaria —1.600 estudiantes en total— lee diez libros al año, a razón de un título por mes.

De ese total, tres obras por cada nivel corresponden a autores contemporáneos vivos que son invitados al colegio para interactuar directamente con los adolescentes. Dos meses antes del evento, se estructuran las comisiones de trabajo y se coordina la llegada de los escritores.

"Para gestionar los gastos del festival, que pueden bordear los S/3.500 por gastos del toldo, publicidad, alimentación y logística, desde hace dos años se cuenta con el apoyo de los padres, quienes han entendido que no hay mejor inversión que los libros", señaló la profesora.

Festival del Libro Orreguino

La vocación docente

Detrás de esta iniciativa se encuentra la profesora Olórtegui Mariño, docente de 34 años de trayectoria —26 de ellos dedicados al colegio Antenor Orrego— y autora de cuatro libros de metodología pedagógica y de la novela 'Amantes de papel'.

Su motivación para impulsar este tipo de iniciativas surge de una historia familiar ligada a las letras y de una inquebrantable vocación por acercar la lectura a los sectores populares. "El libro tiene que ir a los lugares más alejados y a un bajo costo", indicó.

Para hacer posible el festival, la maestra realiza extensos viajes diarios desde Los Olivos y entrega horas de trabajo voluntario fuera de su horario laboral. Es apoyada por tres de diez docentes del área de Comunicación, y a su vez respaldada por la directora Miluska Villanueva y su equipo de trabajo.

Parte del equipo de trabajo junto a la directora Miluska Villanueva y la subdirectora Irene Chuco

Democratizar los libros

El propósito fundamental del Festival del Libro Orreguino ha sido democratizar la lectura y demostrar que un libro literario no solo entretiene, sino que forma seres humanos críticos y con valores. A lo largo de sus 12 ediciones, los estudiantes han abordado textos diversos —en autores y temas— que abren debates sobre realidades sociales y denuncias, construyendo un pensamiento analítico que transciende las paredes del aula.

"Quien lee un libro, ayuda a alimentar el crecimiento de una mirada más amplia. Aunque el escritor nunca escribe pensando en que valores enseñar, son los lectores quienes lo interpretan. Es una forma de descubrir la narrativa y hacer que los estudiantes cambien de mirada y pretendan ser otros personajes de la historia", comenta.

Festival del Libro Orreguino

¿Cómo se desarrollará el Festival del Libro Orreguino?

La jornada del viernes 27 de noviembre arrancará a las 7.00 a. m. con el equipo organizador y a las 8.00 a. m. con la llegada de los autores para la firma de ejemplares, donde cada invitado llega a autografiar cerca de 180 libros por turno. Tras el acto de inauguración con autoridades y padres de familia en el patio central de la institución, se activan entre 12 y 13 salas de conversatorio en las aulas.

Estos espacios permiten que los alumnos cuestionen y analicen las obras directamente con sus creadores durante aproximadamente 30 minutos por sesión. Para garantizar el acceso económico a los libros, la organización previamente articula con una librera local del mercado contiguo al colegio, logrando que los textos se adquieran con descuentos de hasta el 50%. El festival es interno, pero luego de los conversatorios se habilita una feria de libros donde las personas externas pueden ingresar a adquirir las publicaciones.

Festival del Libro Orreguino

Una época que se termina

Pese al impacto transformador en los estudiantes, esta 12.ª edición marcará el fin de una era. La profesora Olórtegui anunció que será la última vez que liderará el festival, ante el gran esfuerzo que demanda, el escaso apoyo de algunos docentes y por su eventual traslado a una institución más cercana a su domicilio.

Si bien el cierre de esta etapa le deja una profunda tristeza, la maestra reafirma su compromiso con la formación de adolescentes y lectores. "Yo espero que la institución siga con esta tradición. Por mi parte, seguiré hasta el último día de mi vida promoviendo la lectura, escribiendo, denunciando, contando historias que arrancan lágrimas o carcajadas a los estudiantes. Es un compromiso social", finalizó.