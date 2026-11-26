Ocho regiones están en alerta roja por activación de quebradas: conoce las 50 provincias en riesgo
Indeci advirtió que las lluvias de ligera a extrema intensidad podrían generar la activación de quebradas hasta la 1 p. m. del viernes. El aviso comprende 20 regiones del país.
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), advirtió sobre el riesgo de activación de quebradas en 20 regiones del país durante las próximas horas, debido a la ocurrencia de precipitaciones de diversa intensidad.
Según el Aviso N.° 231-2026 de Corto Plazo ante Posible Activación de Quebradas, el peligro se mantendrá hasta la 1 p. m. del viernes 27 de noviembre. Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.
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Las regiones comprendidas en el aviso son Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tumbes y Ucayali.
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¿Qué regiones están en alerta roja?
Dentro de este escenario, Indeci identificó ocho regiones con alerta roja, debido al mayor nivel de peligro por las precipitaciones y una eventual activación de quebradas.
Estas son las 50 provincias comprendidas en esta condición:
- Amazonas: Bagua, Bongará, Chachapoyas, Condorcanqui, Luya, Rodríguez de Mendoza y Utcubamba.
- Cajamarca: Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Cutervo, Jaén, San Ignacio, San Miguel y San Pablo.
- Cusco: Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar, La Convención, Paruro y Paucartambo.
- Loreto: Alto Amazonas, Datem del Marañón, Requena y Ucayali.
- Piura: Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura y Sullana.
- Puno: Azángaro, Carabaya, Chucuito, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, San Román, Sandia y Yunguyo.
- San Martín: Bellavista, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Rioja y Tocache.
- Tumbes: Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla.
Indeci recomienda tomar precauciones
Ante la posibilidad de activación de quebradas, Indeci recomendó a las autoridades regionales y locales verificar que las rutas de evacuación permanezcan despejadas y señalizadas, además de comprobar la disponibilidad de establecimientos de salud, compañías de bomberos y comisarías.
La entidad también pidió a la población mantenerse atenta a los sistemas de alerta temprana y coordinar con las autoridades ante cualquier emergencia. Entre los mecanismos que pueden utilizarse figuran silbatos, campanas, alarmas, sirenas y altoparlantes.
Asimismo, recomendó que las familias tengan preparado su Plan Familiar de Emergencias y eviten exponerse a zonas donde puedan producirse huaicos, deslizamientos o desbordes asociados a las precipitaciones.
El COEN continuará monitoreando las condiciones meteorológicas y coordinando con las autoridades regionales y locales para atender posibles emergencias en las zonas comprendidas en el aviso.