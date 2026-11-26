Ocho regiones están en alerta roja por activación de quebradas: conoce las 50 provincias en riesgo Indeci advirtió que las lluvias de ligera a extrema intensidad podrían generar la activación de quebradas hasta la 1 p. m. del viernes. El aviso comprende 20 regiones del país.

El Indeci alertó sobre el riesgo de activación de quebradas en 20 regiones del país debido a lluvias intensas. El aviso se mantiene vigente hasta el viernes. | Difusión

El Indeci alertó sobre el riesgo de activación de quebradas en 20 regiones del país debido a lluvias intensas. El aviso se mantiene vigente hasta el viernes. | Difusión

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), advirtió sobre el riesgo de activación de quebradas en 20 regiones del país durante las próximas horas, debido a la ocurrencia de precipitaciones de diversa intensidad.

Según el Aviso N.° 231-2026 de Corto Plazo ante Posible Activación de Quebradas, el peligro se mantendrá hasta la 1 p. m. del viernes 27 de noviembre. Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

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Las regiones comprendidas en el aviso son Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tumbes y Ucayali.

¿Qué regiones están en alerta roja?

Dentro de este escenario, Indeci identificó ocho regiones con alerta roja, debido al mayor nivel de peligro por las precipitaciones y una eventual activación de quebradas.

Estas son las 50 provincias comprendidas en esta condición:

Amazonas: Bagua, Bongará, Chachapoyas, Condorcanqui, Luya, Rodríguez de Mendoza y Utcubamba.

Bagua, Bongará, Chachapoyas, Condorcanqui, Luya, Rodríguez de Mendoza y Utcubamba. Cajamarca: Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Cutervo, Jaén, San Ignacio, San Miguel y San Pablo.

Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Cutervo, Jaén, San Ignacio, San Miguel y San Pablo. Cusco: Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar, La Convención, Paruro y Paucartambo.

Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar, La Convención, Paruro y Paucartambo. Loreto: Alto Amazonas, Datem del Marañón, Requena y Ucayali.

Alto Amazonas, Datem del Marañón, Requena y Ucayali. Piura: Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura y Sullana.

Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura y Sullana. Puno: Azángaro, Carabaya, Chucuito, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, San Román, Sandia y Yunguyo.

Azángaro, Carabaya, Chucuito, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, San Román, Sandia y Yunguyo. San Martín: Bellavista, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Rioja y Tocache.

Bellavista, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Rioja y Tocache. Tumbes: Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla.

Indeci recomienda tomar precauciones

Ante la posibilidad de activación de quebradas, Indeci recomendó a las autoridades regionales y locales verificar que las rutas de evacuación permanezcan despejadas y señalizadas, además de comprobar la disponibilidad de establecimientos de salud, compañías de bomberos y comisarías.

La entidad también pidió a la población mantenerse atenta a los sistemas de alerta temprana y coordinar con las autoridades ante cualquier emergencia. Entre los mecanismos que pueden utilizarse figuran silbatos, campanas, alarmas, sirenas y altoparlantes.

Asimismo, recomendó que las familias tengan preparado su Plan Familiar de Emergencias y eviten exponerse a zonas donde puedan producirse huaicos, deslizamientos o desbordes asociados a las precipitaciones.

El COEN continuará monitoreando las condiciones meteorológicas y coordinando con las autoridades regionales y locales para atender posibles emergencias en las zonas comprendidas en el aviso.