Caso Liceo Naval: PJ ordena entregar video de la cámara Gesell de la víctima a familia de un detenido La jueza Elizabeth Minaya reinició las audiencias en este caso y recibió testimonios de cuatro alumnos que viajaban en la cúster escolar, quienes presentaron versiones diferentes sobre la agresión.

Se programaron nuevas declaraciones para este viernes 27 de noviembre, así como una inspección al vehículo donde supuestamente ocurrió la agresión sexual.

Se programaron nuevas declaraciones para este viernes 27 de noviembre, así como una inspección al vehículo donde supuestamente ocurrió la agresión sexual. Foto: composición LR

El Poder Judicial ordenó entregar a la familia de uno de los estudiantes detenidos en el centro juvenil Maranguita el video de la cámara Gesell de la víctima del caso Liceo Naval. La medida permitirá contrastar el registro audiovisual de la declaración del menor con la transcripción que elaboró la Fiscalía y verificar si esta reproduce correctamente su testimonio.

Según informó ATV, el material corresponde a una diligencia que se realizó días después de la denuncia por la presunta agresión sexual ocurrida el 15 de septiembre en una cúster escolar. El medio también reportó que el video permanece bajo estrictas medidas de seguridad debido a la naturaleza del caso.

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Declaraciones de estudiantes presentan versiones distintas sobre la agresión

La jueza de familia Elizabeth Minaya retomó las audiencias y recibió las declaraciones de cuatro alumnos que viajaban en la parte delantera del vehículo. Se trata de estudiantes que fueron liberados durante el proceso.

Durante la diligencia, uno de ellos señaló que no vio lo ocurrido porque se quedó dormido luego de recibir un pelotazo durante un partido. Otros dos estudiantes afirmaron que observaron el objeto que se habría utilizado en la agresión.

Estas versiones difieren del testimonio de otro alumno de cuarto año, quien atribuyó la responsabilidad a un estudiante de quinto. De acuerdo con las diligencias, las declaraciones apuntan a dos escolares que habrían tenido el objeto: uno de cuarto y otro de quinto año.

Ambos deberán rendir nuevas declaraciones este viernes 27 de noviembre. Además, está prevista una inspección a la cúster en la que habría ocurrido la agresión sexual, con el propósito de continuar con las diligencias del caso.