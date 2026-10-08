La Libertad: Fiscalía investiga a tres policías como presuntos integrantes de organización criminal dedicada a tráfico de terrenos

Tres policías y varios investigados son acusados de brindar apoyo a la red criminal. La agrupación es señalada por extorsiones violentas contra autoridades en la región.

Tres policías y varios investigados son acusados de brindar apoyo a la red criminal. La agrupación es señalada por extorsiones violentas contra autoridades en la región. Foto: Difusión

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de La Libertad, mediante el Cuarto Despacho, dispuso el levantamiento del secreto de las investigaciones y la ejecución de medidas urgentes contra la presunta organización criminal “La Hermandad Plata y Plomo”. La agrupación es investigada por su presunta participación en tráfico de terrenos en Chepén y Pacasmayo, además de hechos vinculados con sicariato y extorsión.

De acuerdo con la información manejada por el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, la organización estaría encabezada por Jonathan Estiven Guevara Salas, alias “Jhon Salas”. Las pesquisas buscan determinar cómo habría funcionado esta estructura y qué participación tuvo cada uno de los investigados en las actividades atribuidas a la red en distintas zonas del norte de La Libertad.

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¿Quiénes integran la presunta organización criminal La Hermandad Plata y Plomo?

Entre los principales investigados figuran Jonathan Guevara Salas, conocido como “Jhon Salas”; Mario Vera Yenque, alias “Mario Culebra”; y Segundo Yarleque Vera, llamado “La Osa”, quienes son señalados por los investigadores como integrantes con funciones de liderazgo o subordinación dentro de la presunta organización. También aparecen Eduarvic La Rosa Espinoza, “Doctor La Rosa”, quien habría ejercido como representante legal, y Dany Cabanillas Flores, “Daniela”, junto con Julyssa Díaz Hurtado, “Estefany”, a quienes se atribuye el papel de testaferros para registrar bienes y realizar transferencias de dinero.

La investigación también comprende a tres policías: Arnold Andaluz Bernilla, Carlos López Pairazaman y Wildor Chavarri Cancino, quienes son sospechosos de haber proporcionado apoyo, información o asistencia en trámites relacionados con el tráfico de terrenos y determinadas denuncias. A ellos se suman Richard Ventura Guerrero, “Cabezón”, y Cristian Tantalean Salas, “Buche”, investigados por su presunta vinculación con sicariato; mientras que Cesar Calderón Goicochea, “Antoni”, y Walter Solis Alvites, “Nota Loca”, son indagados por extorsiones y la existencia de explosivos.

Así habría operado la red investigada por tráfico de terrenos, extorsión y sicariato

La lista de investigados incluye además a José Serrano Zelada, “Chico Reality”, y Leydy Gracey Ramírez, “Leydy Gracey”, por presunta tenencia ilegal de armas y municiones, así como a Jessica Malca Terán, “Jesica”, por el supuesto cobro de cupos ilícitos. También son investigados William Vásquez Castro, presidente de la Comunidad Campesina de Chepén, y Juan Dávila Zelada, “Kico Dávila”, por sus presuntos vínculos con actividades relacionadas con la venta de terrenos; mientras que Maritza Elizabeth Ponce Rodríguez, “La Ojona”, es indagada por hechos relacionados con drogas y sicariato.

Según fuentes citadas por La República, la presunta organización habría realizado ataques extorsivos contra autoridades y funcionarios. Entre los hechos investigados figura el atentado con explosivos contra la vivienda del alcalde provincial de Chepén, Julio Salvador Correa Chávez, en el que se habrían exigido pagos de hasta S/ 50,000; asimismo, la agrupación es sindicada de atacar con explosivos establecimientos comerciales de la zona, entre ellos ferreterías.