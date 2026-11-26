Lluvias intensas activan quebrada en Piura y dejan a decenas de pasajeros varados en carretera hacia Ayabaca La crecida de la quebrada Higuerón arrastró lodo, piedras y maleza sobre la vía nacional PE-1NT. Una camioneta quedó atrapada en el cauce y el tránsito se interrumpió en el tramo Sajinos-Ayabaca.

Intensas lluvias en la sierra de Piura activaron la quebrada Higuerón, bloqueando la carretera PE-1NT en Ayabaca.

Intensas lluvias en la sierra de Piura activaron la quebrada Higuerón, bloqueando la carretera PE-1NT en Ayabaca. Foto: difusión

Las intensas lluvias que se registraron este jueves 26 de noviembre en la sierra de Piura activaron la quebrada Higuerón, en la provincia de Ayabaca, y bloquearon la carretera nacional PE-1NT. La emergencia dejó a decenas de pasajeros y conductores varados, mientras el agua arrastraba lodo, piedras y maleza sobre la vía.

El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 7+930, en el sector El Higuerón, distrito de Paimas. La fuerza de la corriente también atrapó una camioneta en el cauce de la quebrada, que estuvo a punto de ser arrastrada por el torrente.

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Quebrada Higuerón interrumpe tránsito hacia Ayabaca

La activación de la quebrada afectó el tramo desvío Sajinos-Ayabaca e impidió el desplazamiento de vehículos particulares, unidades de carga pesada y buses de transporte de pasajeros. Decenas de personas quedaron a ambos lados de la carretera, sin posibilidad de continuar sus viajes hacia Piura o Ayabaca.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) confirmó los daños en la vía y reportó la emergencia en el sector San Pedro, también en el distrito de Paimas.

Ante esta situación, personal del Gobierno Regional de Piura brindó asistencia técnica a las autoridades locales para coordinar las acciones de respuesta. La municipalidad dispuso el envío de maquinaria pesada para retirar la camioneta atrapada, que posteriormente logró ser rescatada.

El episodio se suma a otros reportes de incremento de caudales en distintos puntos de Ayabaca, donde las precipitaciones también dificultan el tránsito vehicular.

COEN advierte riesgo de activación de quebradas en Piura y Tumbes

El COEN advirtió sobre la posible activación de quebradas, con nivel de peligro rojo, hasta este jueves 26 de noviembre en las provincias piuranas de Ayabaca, Huancabamba y Morropón.

La alerta también comprende las provincias de Tumbes y Contralmirante Villar, en la región Tumbes, de acuerdo con la información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Ante el riesgo de nuevas crecidas, las autoridades recomiendan a los conductores evitar los sectores afectados y no intentar cruzar quebradas activadas, debido a la fuerza de las corrientes y al arrastre de materiales.