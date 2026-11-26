Excomisario y suboficial PNP son condenados a prisión por exigir S/2.500 para agilizar traslado de detenido La sentencia fue emitida por el Juzgado Penal Unipersonal Permanente de Juanjuí, que también ordenó la captura de ambos efectivos.

Un comisario y un suboficial de la Policía Nacional del Perú fueron condenados a cinco años de prisión por exigir sobornos a un detenido

Un comisario y un suboficial de la Policía Nacional del Perú fueron condenados a cinco años de prisión por exigir sobornos a un detenido

Un comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP), quien se desempeñaba como comisario de Juanjuí, y un suboficial fueron condenados a cinco años de prisión efectiva por exigir S/2.500 a un detenido requisitoriado y a su familia a cambio de agilizar su traslado judicial hacia Moyobamba, en San Martín. Los hechos ocurrieron en noviembre de 2022.

El Juzgado Penal Unipersonal Permanente de Juanjuí impuso la condena contra Jhon Cárdenas y Albeizer Díaz por el delito de cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial. Además, ordenó su ubicación y captura a nivel nacional para que ambos ingresen al Establecimiento Penal de Juanjuí.

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Excomisario pidió S/1.500 y suboficial exigió otros S/1.000

Durante el juicio oral, el fiscal adjunto provincial José Manuel Peche Gonzales acreditó que, tras la captura de un ciudadano con requisitoria vigente, el entonces comisario de Juanjuí solicitó S/1.500 al detenido para disponer su conducción inmediata hacia Moyobamba.

Por su parte, el suboficial de segunda Albeizer Díaz, asignado al área de requisitorias, exigió S/1.000 al intervenido y a su hija bajo el argumento de que necesitaba cubrir supuestos gastos de traslado y agilizar el trámite.

Sin embargo, el traslado correspondía realizarse de oficio, en un vehículo policial y sin ningún cobro a los familiares. Pese a ello, ambos efectivos condicionaron el cumplimiento de sus funciones al pago de dinero.

Sentencia incluye inhabilitación y reparación civil de S/30.000

Además de los cinco años de pena privativa de libertad, el juzgado impuso a los condenados cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y dispuso la privación de sus cargos y grados policiales.

También ordenó el pago solidario de S/30.000 por concepto de reparación civil a favor del Estado. La sentencia contempla la ejecución provisional inmediata de la pena y la captura de ambos sentenciados.