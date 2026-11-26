Asesinan con arma blanca a hombre con discapacidad mientras descansaba en el Callao La Policía detuvo al principal sospechoso minutos después del crimen, mientras que se investiga el móvil y las circunstancias del asesinato de Ocsas Blanco, quien tenía discapacidad.

Un hombre identificado como Cristian Ocsas Blanco fue asesinado en el cruce de las avenidas Santa Rosa con Alameda, en el Callao. La víctima descansaba en la berma central cuando fue atacada mortalmente con un arma blanca. Una cámara de seguridad registró el crimen y la Policía informó sobre la detención del principal sospechoso minutos después del homicidio.

De acuerdo con el reporte policial, las imágenes de videovigilancia captaron el ataque ocurrido en la zona del primer puerto. Tras conocerse el asesinato, agentes policiales intervinieron y detuvieron a quien sería el principal sospechoso del crimen. Sin embargo, las circunstancias y el móvil del ataque todavía son materia de investigación.

Video destacado ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 17/11/26 | La República - LR+

La hermana de Cristian Ocsas Blanco llegó hasta el lugar donde ocurrió el homicidio y manifestó que su hermano tenía discapacidad. La familia exige justicia por su muerte.

Policía investiga asesinato de hombre con discapacidad en el Callao

Las diligencias preliminares están a cargo de la comisaría Ramón Castilla del Callao, cuyos agentes deberán esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque y determinar las responsabilidades del detenido.

La captura del principal sospechoso se produjo minutos después del crimen, según la información policial. En tanto, las imágenes de las cámaras de seguridad serán parte de los elementos que permitan reconstruir el homicidio.

Hasta el momento, no se ha establecido el motivo por el que Cristian Ocsas Blanco fue atacado mientras descansaba en la berma central. La investigación continúa para esclarecer el caso.