¿Lima podría sufrir un aluvión como el de Chile? Alertan por 21 quebradas que podrían activarse

Lima enfrenta huaicos y flujos de detritos ante la llegada de lluvias intensas asociadas al fenómeno El Niño. Mary Mollo, especialista en gestión de riesgos y desastres, advirtió que 21 quebradas de Chosica podrían activarse y poner en peligro a miles de familias asentadas en zonas expuestas. La alerta surge tras el aluvión que golpeó Santiago de Chile el 8 de octubre, que dejó al menos seis fallecidos, personas heridas y vehículos arrastrados por el barro.

Durante una entrevista en RPP, Mollo señaló que las condiciones geográficas del Perú pueden agravar los efectos de estos fenómenos, sobre todo en las poblaciones que ocupan las partes bajas de las quebradas. "Nosotros tenemos quebradas que se van a activar ahora con el fenómeno del Niño", sostuvo.

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El desastre en Chile ocurrió tras intensas precipitaciones concentradas en un periodo breve, que desplazaron barro, rocas y otros materiales por las pendientes hasta alcanzar zonas habitadas. Aunque no es posible asegurar que Lima sufrirá un episodio similar ni establecer una fecha para un eventual aluvión, la especialista advirtió sobre la exposición de la capital ante las lluvias intensas.

Chosica: más de 100.000 personas expuestas a las quebradas

Las partes altas de Chosica concentran una de las principales zonas de preocupación. Según Mollo, 21 quebradas de este distrito podrían activarse ante precipitaciones intensas. Alrededor de 80.000 habitantes viven en algunas de las zonas con alta susceptibilidad y exposición, mientras que los sectores vinculados a estos cauces comprenden a más de 100.000 personas.

El peligro no se limita a los deslizamientos de tierra. Los flujos de detritos pueden transportar grandes cantidades de sedimentos y rocas desde las partes altas hasta las áreas pobladas. En la cuenca del río Rímac, la pendiente desciende desde alturas superiores a los 5.000 metros en la zona de Ticlio hasta el nivel del mar, una diferencia que puede aumentar la fuerza del agua y de los materiales que arrastra.

"En el caso del Rímac no solamente estamos con un río que tiene una alta pendiente, sino que en la zona media de toda la cuenca tenemos varias quebradas activables", explicó Mollo.

La especialista también alertó sobre las consecuencias que estos eventos podrían tener en el abastecimiento de agua potable. La acumulación de sedimentos en el río Rímac podría comprometer la calidad del agua y reducir su disponibilidad, por lo que las instituciones deben prever medidas ante una eventual interrupción del servicio.

Mollo atribuyó parte de la vulnerabilidad a la ocupación de espacios expuestos y a las deficiencias en la planificación territorial. "Nosotros no hemos sabido hacer ordenamiento del territorio, no hemos sabido frenar la expansión urbana en zonas inundables", cuestionó.

Más de 700 distritos en riesgo muy alto por lluvias

La alerta abarca otras regiones del país. Mollo citó una evaluación de riesgos con proyecciones hasta diciembre de 2026, según la cual más de 700 distritos presentan un nivel de riesgo muy alto ante las lluvias y otro número similar se encuentra en riesgo alto. La evaluación considera la cantidad de habitantes y viviendas expuestas, la infraestructura crítica y la capacidad de los cauces para transportar materiales.

En Lima, los posibles escenarios incluyen huaicos, inundaciones y deslizamientos de masa. Aunque al momento de la entrevista la capital todavía no registraba lluvias de la intensidad descrita por la especialista, las precipitaciones superiores a lo normal ya se presentaban en el norte y en la zona central del país.

Ante este panorama, Mollo recomendó que las personas que viven en zonas de riesgo no mitigable identifiquen con anticipación las rutas y los puntos de evacuación. En sectores inundables, aconsejó limpiar los techos y los sistemas de drenaje, además de evitar arrojar residuos a los ríos y las quebradas, pues la acumulación de basura puede obstruir el paso del agua y agravar las consecuencias de una crecida.

La especialista también planteó la necesidad de impulsar la reforestación, el manejo de quebradas y las obras de protección en puntos críticos. La preparación de las autoridades y la población resulta clave para reducir la exposición ante las lluvias intensas y evitar que los flujos de agua, barro y rocas alcancen zonas habitadas.