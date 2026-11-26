Según la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Perú produce aproximadamente 774,3 toneladas métricas de cocaína al año.

Eso equivale a llevar unos cinco o seis aviones de carga Boeing 747 anualmente. Ni siquiera durante los días más oscuros e infames de los narcos peruanos Vaticano, Mosca Loca, El Padrino.

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La producción de clorhidrato de cocaína en nuestro país pasó de 695 toneladas en el 2021 a 800 en 2022 y alcanzó 822 toneladas en el 2023 para luego disminuir a 791 toneladas en 2024 y 763 toneladas en el 2025. Pese a esta reducción reciente, la producción potencial se mantiene por encima de los niveles estimados por las autoridades.

La mañana de este 26 de noviembre, el Gobierno, a través del Ministerio del Interior (Mininter), anunció que este 2026 culminará con 64.867,966 kilogramos de droga destruidos en siete procesos de incineración. Esta cifra, aseguran, representa un golpe a las economías ilegales y a la capacidad de operación de las organizaciones criminales.

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El ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, asistió al séptimo y último proceso de destrucción de drogas del año, que comprendió la eliminación de 10.749,951 kilogramos de sustancias ilícitas, principalmente drogas cocaínicas, marihuana y ketamina, incautadas por la Dirandro y otras unidades especializadas de la PNP.

Destacó que estos resultados son producto del trabajo sostenido de la Policía Nacional.

“Cada tonelada de droga que decomisamos y destruimos significa menos recursos para las organizaciones criminales. Estamos golpeando sus economías ilegales, debilitando su capacidad de financiamiento y cerrando el paso a sustancias que alimentan distintas actividades delictivas. Este es el resultado de una acción permanente de la Policía Nacional contra el narcotráfico”, sostuvo el ministro Astudillo.

Recordó la operación ejecutada el pasado 10 de noviembre en Villa El Salvador, donde el trabajo de inteligencia de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior y de la Dirandro permitió decomisar 608 kilogramos con 429 gramos de clorhidrato de cocaína que tenían como destino México, detener a tres personas y desarticular la organización criminal Los Caleteros de Villa.

Asimismo, advirtió sobre la evolución de las organizaciones criminales, que ya no operan necesariamente en una sola actividad ilícita, sino que diversifican sus fuentes de financiamiento y articulan delitos como narcotráfico, minería ilegal y trata de personas, entre otros, generando violencia y disputas por territorios y zonas de influencia.

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“Hoy las organizaciones criminales tienen una mayor capacidad para diversificar sus actividades ilícitas y generar violencia. Frente a ello, estamos fortaleciendo la inteligencia, la capacidad operativa y la articulación de nuestras fuerzas del orden para identificar sus estructuras, intervenirlas y debilitar sus fuentes de financiamiento”, enfatizó.

Finalmente, el ministro Astudillo reafirmó que el sector Interior continuará fortaleciendo las capacidades tecnológicas, operativas y formativas de la Policía Nacional, así como las acciones de interdicción, investigación e inteligencia, para enfrentar el narcotráfico y otras amenazas del crimen organizado.

Con esta última jornada, el Ministerio del Interior alcanzará un acumulado de 64.867,966 kilogramos de droga destruidos durante el presente año, como resultado de los siete procesos de incineración programados para el 2026.

La jornada contó también con la participación del presidente ejecutivo de Devida, Carlos Ramos Otiniano, representantes del Ministerio Público y otras autoridades. Asimismo, el ministro reconoció la cooperación de la Embajada de Estados Unidos y de la Unión Europea en las acciones orientadas a fortalecer la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.