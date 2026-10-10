Lluvias en Pasco: caída de enormes rocas bloquea ambos carriles de carretera en Oxapampa

Las intensas lluvias en la selva de Pasco provocaron un deslizamiento de lodo y la caída de grandes rocas que bloquearon ambos carriles de la vía departamental PA-109, en el distrito de Palcazú, provincia de Oxapampa. El tránsito permanece interrumpido en el tramo del centro poblado Santa Rosa de Pichanaz, donde los vehículos no cuentan con una ruta alterna para continuar su recorrido.

El material desprendido del cerro cubrió por completo la carretera que conduce a Santo Domingo de Pichanaz, una vía importante para la conexión de varios caseríos de la zona. Los conductores afectados reportaron una gran acumulación de lodo y piedras que impide el paso vehicular.

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Deslizamiento afecta transporte de productos agrícolas

El bloqueo de la carretera perjudica el traslado de productos agrícolas hacia los mercados. A esta situación se suman los daños registrados en otros puntos vulnerables, como la zona del puente Albariño.

Ante la emergencia, los pobladores y transportistas solicitaron a las autoridades regionales y locales el envío de maquinaria pesada, como un cargador frontal o una excavadora de gran tonelaje, además de personal técnico para retirar los escombros y restablecer el tránsito.

Mientras continúa la interrupción, las autoridades recomendaron a los conductores evitar el tramo afectado y evaluar constantemente las condiciones de seguridad ante el riesgo de nuevos deslizamientos por las lluvias persistentes.