PNP captura a cuatro presuntos extorsionadores en Comas y Chaclacayo: exigían pagos a comerciantes y víctimas entregaron S/10.000

Los detenidos están vinculados a las bandas "Los Temibles del Plomo" y "Los Inescrupulosos de Villa", acusados de amenazar a comerciantes y exigir pagos, incluso bajo amenazas de muerte.

Los detenidos están vinculados a las bandas "Los Temibles del Plomo" y "Los Inescrupulosos de Villa", acusados de amenazar a comerciantes y exigir pagos, incluso bajo amenazas de muerte. Foto: composición LR

Dos investigaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP) permitieron intervenir a cuatro presuntos extorsionadores en Comas y Chaclacayo, en Lima. Entre los intervenidos figuran dos menores de 17 años. Los casos están relacionados con denuncias por amenazas y exigencias de dinero atribuidas a las bandas criminales “Los Temibles del Plomo” y “Los Inescrupulosos de Villa”.

Las acciones estuvieron a cargo de agentes de la División de Investigación de Robos de la Dirección de Investigación Criminal (Divinrob-Dirincri), quienes reunieron información sobre ambos casos y organizaron operativos para intervenir a los sospechosos. Las investigaciones incluyen presuntos cobros de cupo a comerciantes de un mercado y pagos que una víctima habría realizado tras recibir amenazas contra su vida y la de su hijo.

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Comas: “Los Temibles del Plomo” exigían pagos diarios a comerciantes del mercado Año Nuevo

La investigación en Comas se inició a partir de información de inteligencia operativa sobre la banda “Los Temibles del Plomo”, señalada de exigir dinero a los comerciantes del mercado Año Nuevo, ubicado en la zona norte de Lima. De acuerdo con la denuncia, las presuntas extorsiones se realizaban desde 2024, mediante el cobro de S/3 diarios por cada puesto comercial.

El dinero era solicitado bajo el argumento de brindar seguridad al centro de abastos. Sin embargo, los denunciantes indicaron que los comerciantes recibían amenazas de ataques contra su integridad y la de sus familiares si se negaban a pagar las cantidades exigidas.

Con las evidencias recopiladas, los agentes desplegaron un operativo en el cruce de las avenidas Miguel Grau y Alfonso Ugarte, donde capturaron a Robinson Salazar Huachihuaca, de 20 años, conocido como Robín. En el mismo procedimiento, retuvieron a dos adolescentes de 17 años identificados con los alias de Chelo y Gabriel.

Según la información policial, los tres fueron intervenidos en flagrancia y tenían en su poder tres artefactos explosivos, teléfonos celulares, una mototaxi, dinero en efectivo y una libreta en la que presuntamente registraban los pagos extorsivos. Los investigados afrontarán diligencias por presuntos delitos de banda criminal, extorsión y tenencia, posesión, fabricación y uso ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos.

Chaclacayo: investigan cobros por S/10.000 y amenazas enviadas por WhatsApp

El segundo caso corresponde a una denuncia presentada por un ciudadano cuya identidad permanece bajo reserva, conforme al Decreto Legislativo n.° 1611. Según su testimonio, integrantes de la banda “Los Inescrupulosos de Villa” le exigían dinero y enviaban amenazas de muerte dirigidas tanto a él como a su hijo mediante WhatsApp.

La víctima explicó que entregaba el efectivo en un punto señalado por los presuntos extorsionadores en Chaclacayo. Para realizar los pagos, dejaba los billetes debajo de una piedra, siguiendo las indicaciones recibidas. Hasta el momento de la denuncia, el monto entregado ascendía aproximadamente a S/10.000.

Tras conocer los detalles, personal de la Divinrob planificó una intervención en el lugar donde se realizaba la entrega del dinero. El operativo permitió detener en flagrancia a José Pizango Maruyama, de 26 años, alias Joselo, cuando presuntamente acudió a recoger los billetes dejados por el denunciante.

De acuerdo con la información del caso, los billetes habían sido fotocopiados previamente por los investigadores como parte de las diligencias. La detención se produjo durante el procedimiento organizado por los agentes de la Dirincri para investigar las presuntas exigencias económicas y las amenazas denunciadas por la víctima.