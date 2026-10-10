Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOPerú vs Brasil EN VIVO por la semifinal del Sudamericano de Vóley Sub 19
Sociedad

PNP captura a cuatro presuntos extorsionadores en Comas y Chaclacayo: exigían pagos a comerciantes y víctimas entregaron S/10.000

Las bandas criminales “Los Temibles del Plomo” y “Los Inescrupulosos de Villa” están acusadas de amenazas y exigencias de dinero a comerciantes y ciudadanos, sumando montos significativos.

Los detenidos están vinculados a las bandas "Los Temibles del Plomo" y "Los Inescrupulosos de Villa", acusados de amenazar a comerciantes y exigir pagos, incluso bajo amenazas de muerte.
Los detenidos están vinculados a las bandas "Los Temibles del Plomo" y "Los Inescrupulosos de Villa", acusados de amenazar a comerciantes y exigir pagos, incluso bajo amenazas de muerte.Foto: composición LR
Por
google iconLa República en Google

Dos investigaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP) permitieron intervenir a cuatro presuntos extorsionadores en Comas y Chaclacayo, en Lima. Entre los intervenidos figuran dos menores de 17 años. Los casos están relacionados con denuncias por amenazas y exigencias de dinero atribuidas a las bandas criminales “Los Temibles del Plomo” y “Los Inescrupulosos de Villa”.

Las acciones estuvieron a cargo de agentes de la División de Investigación de Robos de la Dirección de Investigación Criminal (Divinrob-Dirincri), quienes reunieron información sobre ambos casos y organizaron operativos para intervenir a los sospechosos. Las investigaciones incluyen presuntos cobros de cupo a comerciantes de un mercado y pagos que una víctima habría realizado tras recibir amenazas contra su vida y la de su hijo.

Video destacado

CASO LICEO: NUEVA DENUNCIA DE 4GR3SIÓN S3XU4L EN MARANGUITA | ARDE TROYA CON OXENFORD

Puedes ver

Tras 10 años recorriendo comunidades andinas: el perro peruano Chaku consigue histórico logro internacional y es reconocido como nueva raza oficial del país

lr.pe

Comas: “Los Temibles del Plomo” exigían pagos diarios a comerciantes del mercado Año Nuevo

La investigación en Comas se inició a partir de información de inteligencia operativa sobre la banda “Los Temibles del Plomo”, señalada de exigir dinero a los comerciantes del mercado Año Nuevo, ubicado en la zona norte de Lima. De acuerdo con la denuncia, las presuntas extorsiones se realizaban desde 2024, mediante el cobro de S/3 diarios por cada puesto comercial.

El dinero era solicitado bajo el argumento de brindar seguridad al centro de abastos. Sin embargo, los denunciantes indicaron que los comerciantes recibían amenazas de ataques contra su integridad y la de sus familiares si se negaban a pagar las cantidades exigidas.

Con las evidencias recopiladas, los agentes desplegaron un operativo en el cruce de las avenidas Miguel Grau y Alfonso Ugarte, donde capturaron a Robinson Salazar Huachihuaca, de 20 años, conocido como Robín. En el mismo procedimiento, retuvieron a dos adolescentes de 17 años identificados con los alias de Chelo y Gabriel.

Según la información policial, los tres fueron intervenidos en flagrancia y tenían en su poder tres artefactos explosivos, teléfonos celulares, una mototaxi, dinero en efectivo y una libreta en la que presuntamente registraban los pagos extorsivos. Los investigados afrontarán diligencias por presuntos delitos de banda criminal, extorsión y tenencia, posesión, fabricación y uso ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos.

Puedes ver

Accidente en Vía Evitamiento deja un fallecido y genera restricción de carriles a la altura del puente Huascarán

lr.pe

Chaclacayo: investigan cobros por S/10.000 y amenazas enviadas por WhatsApp

El segundo caso corresponde a una denuncia presentada por un ciudadano cuya identidad permanece bajo reserva, conforme al Decreto Legislativo n.° 1611. Según su testimonio, integrantes de la banda “Los Inescrupulosos de Villa” le exigían dinero y enviaban amenazas de muerte dirigidas tanto a él como a su hijo mediante WhatsApp.

La víctima explicó que entregaba el efectivo en un punto señalado por los presuntos extorsionadores en Chaclacayo. Para realizar los pagos, dejaba los billetes debajo de una piedra, siguiendo las indicaciones recibidas. Hasta el momento de la denuncia, el monto entregado ascendía aproximadamente a S/10.000.

Tras conocer los detalles, personal de la Divinrob planificó una intervención en el lugar donde se realizaba la entrega del dinero. El operativo permitió detener en flagrancia a José Pizango Maruyama, de 26 años, alias Joselo, cuando presuntamente acudió a recoger los billetes dejados por el denunciante.

De acuerdo con la información del caso, los billetes habían sido fotocopiados previamente por los investigadores como parte de las diligencias. La detención se produjo durante el procedimiento organizado por los agentes de la Dirincri para investigar las presuntas exigencias económicas y las amenazas denunciadas por la víctima.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Revisión Técnica Vehicular Farenet: 12 Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

Revisión Técnica Vehicular Farenet: 12 Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 10 de octubre de 2026

Por Carlin | 10 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 9 de octubre de 2026

Por Carlin | 9 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 8 de octubre de 2026

Por Carlin | 8 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

V de BTS confiesa en pleno concierto que sufrió indigestión por comer comida peruana en exceso: "No di el 100% de mí"

Tabla de posiciones Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026: resultados de los partidos de la fecha 11

Perú vs Brasil EN VIVO: punto a punto del partido por las semifinales del Sudamericano de Vóley Sub 19 2026

Sociedad

Resultados de La Tinka del miércoles 7 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Empresa peruana de telefonía es multada con S/ 56.430 por publicidad engañosa al afirmar que su servicio de Internet 'nunca se cae' sin demostrarlo

Con código rojo de interpol, detienen a un peruano buscado por abuso sexual en Italia

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Keiko Fujimori pide a reos de La Libertad "portarse bien" mientras homicidios en la región siguen en aumento

Debate de facultades en el Senado se suspende hasta el miércoles: sesión se desarrolló entre altercados

PPK: Poder Judicial levanta impedimento de salida del país tras archivar investigación por aportes a su campaña