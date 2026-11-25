Ola de violencia en Lima y Callao: siete personas fueron asesinadas a balazos en menos de 24 horas En Villa El Salvador, un taxista fue asesinado a tiros por sicarios. Otro ataque en SMP involucró el asesinato de dos hombres maniatados cerca de la Huaca Garagay, aumentando la alarma sobre la violencia en la región.

Una serie de ataques armados dejó siete personas asesinadas en distintos puntos de Lima Metropolitana y el Callao durante las últimas horas. Entre los casos figuran dos dobles homicidios en San Martín de Porres y Chorrillos, así como crímenes en Villa El Salvador y el primer puerto. La violencia también alcanzó al transporte público, donde un conductor de combi resultó herido en San Juan de Miraflores. A estos hechos se suma el hallazgo sin vida de un trabajador universitario en Piura.

Villa El Salvador: asesinan a taxista y a padre de familia

El caso más reciente se reportó en el cruce de las avenidas Separadora Industrial y Mariátegui, en Villa El Salvador. De acuerdo con información preliminar, sicarios que se desplazaban en una motocicleta interceptaron al conductor de un vehículo que brindaba servicio de taxi por aplicativo y abrieron fuego contra él.

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Según los testimonios recogidos en la zona, la víctima habría recibido hasta diez impactos de bala. Tras perpetrar el ataque, los responsables escaparon. Las circunstancias del crimen y la identidad del conductor todavía deben ser esclarecidas por las autoridades.

En el mismo distrito, Luis Alberto Córdoba Vergara, de 44 años, conocido por sus vecinos como 'Cody', fue asesinado de un disparo en la cabeza cerca de su vivienda. El hombre, quien trabajaba como cobrador de combi y era padre de dos hijos, quedó tendido en la vía pública.

Según los testigos, el atacante llegó a bordo de una motocicleta, disparó contra la víctima y escapó. Tras el crimen, agentes de la Policía Nacional acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes.

Los familiares de Córdoba Vergara solicitaron que se revisen las cámaras de videovigilancia de la municipalidad para identificar al responsable y reconstruir su ruta de escape. Por la modalidad del ataque, no se descarta un presunto ajuste de cuentas, aunque el móvil aún está bajo investigación.

Doble asesinato en SMP: dos hombres fueron ejecutados cerca de la Huaca Garagay

Otro doble homicidio ocurrió alrededor de las 11.30 p. m. del martes en la calle Ricardo León Velarde, cerca de la Huaca Garagay, en San Martín de Porres. Dos hombres, que permanecen sin identificar, fueron trasladados hasta el lugar en un mototaxi y una motocicleta. Según las primeras versiones, los delincuentes los obligaron a descender, los dejaron maniatados y les dispararon.

Durante las diligencias, los agentes de criminalística encontraron 22 casquillos de bala. Las víctimas presentaban heridas en distintas partes del cuerpo, incluida la cabeza. Tras las pericias iniciales, sus restos fueron trasladados a la Morgue Central de Lima para los procedimientos de identificación.

La Fiscalía inició las investigaciones para establecer las circunstancias del crimen y determinar quiénes participaron en el ataque. Una de las hipótesis preliminares apunta a un posible ajuste de cuentas, aunque todavía debe ser corroborada.

Sicarios matan a dos personas en los exteriores de un mercado de Chorrillos

En Chorrillos también se reportó un doble asesinato en los exteriores del mercado Kiwi. Una de las víctimas fue identificada como Renzo Hernán Alegre Cuya, de 42 años, trabajador de construcción civil que había acudido a la zona para realizar trámites relacionados con una oportunidad laboral.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre se dirigió al mercado para desayunar y luego avanzó unos metros, momento en que un sujeto que se desplazaba en una motocicleta abrió fuego contra él. Durante el ataque, otra persona que se encontraba sentada en las inmediaciones también recibió disparos y falleció.

Hasta el momento, no se ha determinado si ambas personas eran objetivos del atentado o si una de ellas fue alcanzada accidentalmente. Las autoridades deberán esclarecer el móvil y las circunstancias del doble homicidio.

Asesinan a joven a balazos en el Callao

Un joven fue asesinado a balazos durante la madrugada en el pasaje Ecuador, en el Callao. Según los testimonios de los vecinos, dos sujetos que caminaban por la zona lo interceptaron y realizaron al menos cinco disparos antes de huir.

La víctima fue auxiliada por los residentes y trasladada al hospital Daniel Alcides Carrión; sin embargo, falleció debido a la gravedad de sus heridas. Peritos de criminalística recogieron casquillos y buscan cámaras de seguridad que permitan identificar a los responsables. Entre las hipótesis que se investigan figura un presunto ajuste de cuentas.

Chofer de combi fue baleado en SJM pese a pagar cupos

La violencia también alcanzó al transporte público. En San Juan de Miraflores, Jaime Yactayo Acuña, de 58 años, conductor de una combi de la empresa San Genaro, fue atacado a balazos mientras circulaba por la avenida Solidaridad, en Pamplona Alta.

Según la información preliminar, un sujeto que se desplazaba en motocicleta se acercó a la unidad y disparó hasta tres veces contra la cabina del conductor. Yactayo recibió un impacto de bala en el hombro y fue trasladado al Hospital María Auxiliadora, donde permanece estable, según sus familiares.

Los parientes denunciaron que los transportistas de la empresa son víctimas de amenazas y extorsiones desde hace más de un año. Aseguraron que pagan S/15 diarios por cada unidad, pero que los cobros no han impedido que continúen los ataques.

Según los familiares, otro conductor de la misma empresa fue asesinado menos de 15 días antes en el mismo punto. Además, señalaron que otro trabajador recibió un sobre con una bala y un mensaje amenazante, junto con una exigencia de S/1.000 por cada vehículo.

Trabajador de la Universidad Nacional de Piura fue hallado muerto tras cuatro días desaparecido

Fuera de Lima, en Piura, también se conoció el caso de Luis Pacherrez Atarama, trabajador de la Universidad Nacional de Piura, de 56 años, quien fue encontrado sin vida cuatro días después de que sus familiares denunciaran su desaparición.

El hombre fue hallado en la carretera Piura-Chiclayo. De acuerdo con la Policía, su cuerpo no presentaba impactos de bala. Durante las primeras investigaciones, los familiares habían recibido exigencias económicas de entre S/60.000 y S/75.000 a cambio de su liberación.

Como parte de las diligencias, los agentes intervinieron un inmueble del asentamiento humano Ex Polvorines, donde la víctima habría permanecido en cautiverio. La Policía informó sobre la detención de dos personas presuntamente vinculadas con el caso y descartó, de acuerdo con sus primeras indagaciones, que la extorsión haya sido el móvil del crimen.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias de su muerte y establecer las responsabilidades de los intervenidos.