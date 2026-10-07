PNP interviene a presunto revendedor de entradas a concierto de BTS en San Marcos tras alterar el orden en las filas

Las fanáticas formaron largas filas desde temprano en el recinto, donde se reportó la presencia de un presunto revendedor de entradas, provocando malestar entre las asistentes y la intervención policial.

Las fanáticas formaron largas filas desde temprano en el recinto, donde se reportó la presencia de un presunto revendedor de entradas, provocando malestar entre las asistentes y la intervención policial. Foto: composición LR/Difusión

¡Empezó el conteo regresivo! La famosa boyband surcoreana BTS se alista para su primer concierto en el estadio San Marcos, que se realizará hoy miércoles 7 de octubre a las 8:00 p. m. Como parte de su tour mundial ‘Arirang’, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook llegaron a Lima, Perú para cantar y corear juntos con las ARMY’s peruanas sus más icónicas canciones.

Desde muy temprano, cientos de fanáticas llegaron hasta los exteriores del recinto de la Decana de América para esperar el ingreso al tan esperado show de BTS. En medio de esta concentración, la presencia de un presunto revendedor de entradas y filas generó molestias entre quienes aguardaban en la fila, situación que terminó con la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP).

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Revendedor fue reducido por agentes de la PNP tras ingresar varias veces a la fila

La intervención se produjo después de que una cámara del medio de ATV Noticias registrara al hombre ingresando de manera reiterada a la fila formada por las asistentes al concierto. Su comportamiento provocó malestar entre las fanáticas de la boyband, que permanecían en el lugar desde el día anterior.

“Alguien nos empujó. Estabamos en un espacio muy pequeño e intentaron meter a alguien. Yo grité para que venga la policía y felizmente vinieron y los sacaron”, indicó una army. Tras la alteración del orden, el presunto revendedor intentó darse a la fuga sin éxito, siendo interceptado a pocos metros por efectivos de la Policía Nacional desplegados en la zona.

Los agentes procedieron a reducirlo e inmovilizarlo para su posterior traslado a la comisaría del sector. En tanto, las decenas de fanáticos que hacían fila permanecieron en sus lugares, recuperando la calma tras el incidente. La rápida intervención policial permitió restablecer el control y garantizar la seguridad en las inmediaciones del estadio San Marcos.