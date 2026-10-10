Una persona fallecida dejó un accidente de tránsito registrado en la Vía de Evitamiento, a la altura del puente Huascarán. El siniestro se registró esta mañana y mantiene carriles restringidos en sentido de sur a norte, según informó Lima Expresa.

Agentes de la Policía Nacional (PNP) y personal del Ministerio Público llegaron hasta la zona para realizar las diligencias correspondientes. El incidente ha generado una congestión vehicular que se extiende hasta el puente Prialé.

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Otro siniestro en la Vía de Evitamiento

Este no es el único accidente en la vía que se reporta esta mañana. Lima Expresa también informó que se registra otro siniestro vial en sentido hacia el norte, a la altura de la salida 9 de octubre.

Este segundo incidente involucra a un tráiler con derrame de material peligroso. A las 7.13 a. m. personal especializado trabajaba en la zona para retirar el material y generar fluidez en el tránsito de los vehículos.