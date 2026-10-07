Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOConcierto BTS en Perú EN VIVO HOY: últimas noticias de su primer show en el estadio San Marcos
Política

Keiko Fujimori crea comando unificado de FF. AA. y PNP: “Ya no vamos a esperar”

La presidenta anunció una estructura de 1.350 efectivos militares y policiales para enfrentar a las organizaciones criminales. El centro de control estará en el Cuartel General del Ejército, en San Borja.

Fujimori anunció la medida tras la aprobación de facultades legislativas en seguridad y fenómeno de El Niño. Foto: Presidencia
Fujimori anunció la medida tras la aprobación de facultades legislativas en seguridad y fenómeno de El Niño. Foto: Presidencia
Por
google iconLa República en Google

La presidenta Keiko Fujimori anunció la creación de un comando unificado que integrará a las FF. AA. y PNP para enfrentar la criminalidad y la delincuencia. La nueva estructura contará con 1.350 efectivos y tendrá un centro de control y operaciones en el Cuartel General del Ejército, en San Borja. “Ya no vamos a esperar. Somos nosotros los que vamos a enfrentar al crimen con toda la fuerza legítima del Estado, como lo ordena la Constitución”, afirmó.

El anuncio se realizó durante la presentación de las Fuerzas Combinadas para la Lucha Contra el Crimen Organizado. La actividad contó con la participación del primer ministro Luis Galarreta, el ministro del Interior, César Astudillo, y el titular de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa. También estuvieron presentes los principales mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Video destacado

EMPATE TÉCNICO: FRANCIS ALLISON LE PISA LOS TALONES A LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Puedes ver

Cusco: Anulación de votos a Progresemos por el JEE definiría si Verónika Mendoza gana en primera vuelta

lr.pe

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio del Interior, los 1.350 integrantes estarán distribuidos entre las instituciones militares y policiales. La Fuerza de este grupo estará compuesta por 500 miembros del Ejército, 250 de la Fuerza Aérea, 200 de la Marina de Guerra, 80 de las Fuerzas Especiales Conjuntas y 320 policías de unidades especializadas.

Fujimori sostuvo que el Gobierno tomó "un gran cambio" en su estrategia contra el crimen. La mandataria afirmó que la población estaba "desesperada" por salir a trabajar con temor a ser víctima de una extorsión o una balacera. También cuestionó que, según su lectura, las autoridades no hayan hecho lo suficiente durante los últimos 26 años para enfrentar este problema.

La presidenta también anunció otras medidas. Entre ellas, la creación de un grupo especial integrado por policías y militares para ejecutar operaciones de búsqueda y captura. "Vamos a aparecer donde menos se lo imaginen para realizar operativos de búsqueda y captura inmediata", afirmó.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 7 de octubre de 2026

Por Carlin | 7 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 6 de octubre de 2026

Por Carlin | 6 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 5 de octubre de 2026

Por Carlin | 5 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Carlos Orozco genera polémica por dura crítica contra los papás de las ARMY: “Hay señores que no han sabido criar en casa”

Perú vs Chile EN VIVO: punto a punto del partido por el Sudamericano de Vóley Sub 19 2026

Alfredo Barreda: “El hispanismo es una corriente española; no se ve bien que sea una corriente peruana”

Política

Cusco: Anulación de votos a Progresemos por el JEE definiría si Verónika Mendoza gana en primera vuelta

Ernesto Álvarez pide al Senado no someterse a diputados durante debate del pedido de facultades

Muere Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio encendió a toda España y generó el adelanto de las elecciones

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Keiko Fujimori crea comando unificado de FF. AA. y PNP: “Ya no vamos a esperar”

Cusco: Anulación de votos a Progresemos por el JEE definiría si Verónika Mendoza gana en primera vuelta

Ernesto Álvarez pide al Senado no someterse a diputados durante debate del pedido de facultades