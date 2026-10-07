Keiko Fujimori crea comando unificado de FF. AA. y PNP: “Ya no vamos a esperar”

La presidenta Keiko Fujimori anunció la creación de un comando unificado que integrará a las FF. AA. y PNP para enfrentar la criminalidad y la delincuencia. La nueva estructura contará con 1.350 efectivos y tendrá un centro de control y operaciones en el Cuartel General del Ejército, en San Borja. “Ya no vamos a esperar. Somos nosotros los que vamos a enfrentar al crimen con toda la fuerza legítima del Estado, como lo ordena la Constitución”, afirmó.

El anuncio se realizó durante la presentación de las Fuerzas Combinadas para la Lucha Contra el Crimen Organizado. La actividad contó con la participación del primer ministro Luis Galarreta, el ministro del Interior, César Astudillo, y el titular de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa. También estuvieron presentes los principales mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

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De acuerdo con la información difundida por el Ministerio del Interior, los 1.350 integrantes estarán distribuidos entre las instituciones militares y policiales. La Fuerza de este grupo estará compuesta por 500 miembros del Ejército, 250 de la Fuerza Aérea, 200 de la Marina de Guerra, 80 de las Fuerzas Especiales Conjuntas y 320 policías de unidades especializadas.

Fujimori sostuvo que el Gobierno tomó "un gran cambio" en su estrategia contra el crimen. La mandataria afirmó que la población estaba "desesperada" por salir a trabajar con temor a ser víctima de una extorsión o una balacera. También cuestionó que, según su lectura, las autoridades no hayan hecho lo suficiente durante los últimos 26 años para enfrentar este problema.

La presidenta también anunció otras medidas. Entre ellas, la creación de un grupo especial integrado por policías y militares para ejecutar operaciones de búsqueda y captura. "Vamos a aparecer donde menos se lo imaginen para realizar operativos de búsqueda y captura inmediata", afirmó.