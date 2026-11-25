Tony Succar lanza pedido de ayuda en Lima y revela difícil situación que enfrenta: “Necesito encontrar” El músico Tony Succar llegó al Perú para ofrecer un concierto este jueves, pero reveló el difícil momento que atraviesa.

Tony Succar vivió un inesperado dolor de cabeza apenas llegó al Perú este miércoles 25 de noviembre. El músico encendió las alarmas en redes sociales al contar que su maleta no apareció entre los equipajes del aeropuerto y pidió ayuda para recuperarla. La situación lo tiene preocupado, pues dentro llevaba los instrumentos musicales que necesita para una presentación que tiene prevista para este jueves 26.

El percusionista contó que las pertenencias de su madre, Mimy Succar, llegaron sin problemas, pero él terminó encontrando una maleta ajena en lugar de la suya. Al revisar los datos del equipaje, descubrió que figuraba el nombre de Doris Lagos Kutz. Ante esta confusión, el artista sospecha que otra persona pudo llevarse sus instrumentos por equivocación y espera recuperarlos cuanto antes para no poner en riesgo su show.

Tienen las 30 maletas de mi mamá, pero una maleta que yo traigo y se pierde. Este es un mensaje urgente, necesito encontrar a esta persona, Doris Lagos Kutz, trabaja en la Universidad de Illinois, en Miami, y parece que ella se llevó mi maleta porque es muy parecida y ella dejó su maleta aquí. No encuentro mi maleta por ningún lado y ahí tengo mi instrumento que mañana tengo que tocar, explicó en un video colgado en Instagram.

Tony Succar busca a la persona que se llevó su maleta por error

Desesperado por recuperar sus pertenencias, Tony Succar contó que intentó ubicar a Doris Lagos Kutz, cuyo nombre aparece en la maleta que terminó en sus manos. El músico explicó que llamó al teléfono registrado, pero nadie respondió porque sería un número fijo de una vivienda en Perú. También trató de dar con ella mediante la universidad donde, según pudo averiguar, trabajaría.

No contestan porque dejaron un número de teléfono de casa de Perú (…) Mañana tengo un evento, tengo mis instrumentos, mis baquetas. Solo encontré su email y eso por la universidad, un orgullo peruano, pero que por favor regrese mi maleta, expresó el percusionista en su llamado.

La preocupación del percusionista aumenta porque tiene un compromiso musical este 26 de noviembre y aún no recupera sus instrumentos. Por ello, pidió que la persona que recogió su equipaje por equivocación se ponga en contacto con él para devolverle sus pertenencias antes de su presentación.