Madre de Dios: Abaten a 3 delincuentes de la red criminal Los Guardianes de la Pampa

Un enfrentamiento armado entre miembros de la Policía Nacional del Perú e integrantes de la organización criminal Los Guardianes de la Pampa terminó con tres delincuentes abatidos, un suboficial PNP fallecido y otro efectivo gravemente herido.

Esta intervención fue ejecutada la madrugada de este martes 6 de octubre en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata, región Madre de Dios.



Agentes de la Dirección de Medio Ambiente (Dirmeamb) y la Dirección de Operaciones Especiales (Diropesp) fueron desplazados a la zona para intervenir a esa organización criminal vinculada a la minería ilegal, sicariato, secuestro, extorsión y otros delitos.



Durante el operativo, los efectivos policiales se enfrentaron con integrantes de Los Guardianes de la Pampa. En medio de la acción, el suboficial de tercera PNP Jack Nima Zota perdió la vida, mientras que el suboficial de primera PNP Joel Ríos Coquinche resultó herido por proyectil de arma de fuego y fue trasladado al Hospital Regional de Madre de Dios para recibir atención médica.

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Como resultado de la intervención, la Policía incautó quince fusiles de guerra de largo alcance, cinco granadas de guerra tipo piña, abundante munición de diversos calibres y celulares, afectando de manera directa el poder de fuego de esta estructura criminal.





Esta acción se enmarca en la estrategia del Ministerio del Interior para anticiparse al crimen, recuperar el control territorial y quitarle a las organizaciones criminales las herramientas que utilizan para cometer sus delitos, mediante inteligencia y operaciones policiales especializadas.

El Chili es el cabecilla

“Los Guardianes de la Pampa” es una organización criminal dedicada no solo a la minería ilegal, la extorsión, el sicariato y el tráfico de armas, sino a la trata de personas y otros delitos conexos en Madre de Dios.

Las autoridades policiales sindicar a Edinson Fernández Pérez, alias "Chili", como cabecilla de esta red criminal que opera entre los kilómetros 111 y 115 del sector La Pampa, en el distrito de Inambari

Los miembros de esta banda controlaban el territorio con armas de fuego de alto poder destructivo, imponen peajes ilegales, extorsionan a comerciantes y mineros, y cometen secuestros.

En julio último, la Policía y el Ejército ejecutaron un megaoperativo helitransportado llamado "Infierno" donde cayeron 21 presuntos integrantes de la organización mafiosa. La Policía decomisó un arsenal de guerra que incluía 19 fusiles, 8 pistolas, 10 granadas y abundante munición.

Los detenidos cumplen actualmente 18 meses de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.



Duro golpe a Los Lobos II



En otra operación, la PNP y el Ministerio Público ejecutaron 13 allanamientos en Lima, Callao, Amazonas, Trujillo, Piura y Lambayeque contra la organización criminal transnacional Los Lobos II, procedente de Ecuador y vinculada a actividades de minería ilegal y delitos conexos.



Las diligencias, por disposición judicial, permitieron la detención preliminar de cinco integrantes de esta organización criminal: Erick Huber Villavicencio Evangelista, alias Poseidón, Estuardo Miguel Izquierdo Berlanga, José Christian Escalante Guzmán, Marco Antonio La Rosa Chiroque y Billy Alejandro Villavicencio Evangelista.





Durante el operativo se incautaron una pistola calibre 9 mm, 120 cartuchos calibre 7.62 mm para fusil Galil, cinco cacerinas, un revólver sin serie y S/70.000 en efectivo, además de un celular y una laptop. Las diligencias continúan para determinar las responsabilidades de los intervenidos y el alcance de sus actividades criminales.