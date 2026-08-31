Más de 300 delincuentes conforman bandas criminales que aterrorizan a la población

Exministro Cluber Aliaga señaló que las organizaciones delictivas operan con contingentes de más de 300 miembros . | AFP

Exministro Cluber Aliaga señaló que las organizaciones delictivas operan con contingentes de más de 300 miembros . | AFP

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El análisis de la crisis de seguridad nacional ha dado un giro alarmante tras revelarse las contundentes declaraciones recogidas por el medio informativo Canal N. En una reciente evaluación sobre el avance del crimen organizado, el exministro del Interior Cluber Aliaga advirtió que la sociedad enfrenta una amenaza de magnitudes bélicas. El foco de esta alerta se centra en el accionar de las organizaciones delictivas que, según las estimaciones operativas de los especialistas, despliegan a más de 300 personas que integran las bandas criminales activas en las calles, imponiendo un ambiente de constante zozobra.

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Esta cifra de 300 integrantes no es un dato menor en la escala delictiva actual. Representa un verdadero contingente criminal que cuenta con logística, cadena de mando, recursos de inteligencia y una capacidad de despliegue violento que supera los esquemas tradicionales de la delincuencia común. Ante esta dura realidad, las voces expertas sostienen que el Estado no está combatiendo simples asaltos urbanos, sino una estructura armada permanente con la que se libra un choque abierto en el territorio nacional.

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Un ejército criminal de 300 efectivos operando en las calles

La dimensión de una fuerza integrada por más de 300 personas distribuidas en bandas criminales transforma por completo el mapa de riesgos de la ciudadanía. Este contingente opera bajo un modelo jerarquizado donde la división del trabajo les permite controlar simultáneamente múltiples actividades ilícitas: cobro de cupos, extorsiones a comerciantes, tráfico de armas y sicariato.

De acuerdo con las declaraciones difundidas por Canal N, el poder de infiltración y permanencia de este grupo de 300 delincuentes radica en su rápida capacidad de reemplazo. Cuando la Policía Nacional logra desarticular una célula pequeña, la estructura matriz repone a sus piezas casi de inmediato, manteniendo intacta la capacidad operativa del grupo y desgastando los esfuerzos disuasivos de los operativos cotidianos.

Un escenario de "guerra" que desborda las estrategias convencionales

La magnitud del contingente de 300 integrantes en las filas del crimen ha llevado al exministro Cluber Aliaga a diagnosticar formalmente que la nación se encuentra en una auténtica "situación de guerra contra la delincuencia". Esta lectura plantea que las respuestas reactivas y las medidas administrativas habituales resultan insuficientes ante redes ilegales que disputan abiertamente el control territorial y ejercen violencia armada sin contemplación.

Frente a una amenaza que reúne a cientos de operadores delictivos en constante coordinación, el enfoque represivo tradicional muestra serias fisuras. Enfrentar un conflicto de este nivel exige un replanteamiento de la estrategia de inteligencia, la aplicación rigurosa del marco legal y el uso enfático de las fuerzas del orden orientadas de manera quirúrgica hacia los núcleos operativos de estas bandas.

Inteligencia y desarticulación financiera para neutralizar la amenaza

Neutralizar el accionar de este grupo de 300 personas que integran las bandas criminales requiere cortar de raíz sus líneas de financiamiento e infraestructura. La experiencia en materia de seguridad demuestra que encarcelar únicamente a los ejecutores de a pie deja libre el engranaje económico que permite pagar las planillas delictivas de estos cientos de integrantes.

La estrategia debe dar prioridad absoluta al trabajo de inteligencia contra el crimen organizado y al bloqueo financiero. Solo asfixiando los fondos ilícitos generados por la extorsión y desmantelando a la cúpula que coordina a estos 300 componentes armados, el Estado podrá inclinar la balanza a su favor en esta dura batalla por la paz pública, tal como lo enfatiza el reporte publicado por Canal N.