Los conductores que se dirijan al aeropuerto Jorge Chávez tendrán una nueva conexión directa mediante un viaducto elevado sobre la avenida Faucett. Foto: La República/Andina/Composición LR

Los conductores que se dirijan al aeropuerto Jorge Chávez desde la vía expresa Línea Amarilla podrían contar con una conexión directa mediante un viaducto elevado sobre la avenida Faucett. El proyecto, anunciado por Lima Expresa, contempla una nueva infraestructura vial para facilitar el acceso al terminal aéreo ubicado en el Callao y modificar el recorrido de los vehículos en este sector.

Según informó RPP, la iniciativa privada ya fue aceptada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y requeriría una inversión de entre US$150 millones y US$180 millones. Raúl Díaz, gerente general de Lima Expresa, indicó que la obra tiene como fecha prevista de culminación el tercer trimestre de 2028, aunque todavía deben completarse las etapas técnicas y administrativas previas a su ejecución.

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Acceso al aeropuerto Jorge Chávez: así será la conexión vial desde Línea Amarilla

El diseño contempla un viaducto que pasará por encima de la avenida Faucett para conectar Línea Amarilla con el aeropuerto. Esta estructura permitirá que los vehículos continúen su recorrido hacia el terminal sin detenerse en los semáforos de esa intersección. La propuesta busca establecer un enlace directo entre la vía expresa y los accesos aeroportuarios, en lugar de mantener el tránsito por los cruces convencionales de la avenida.

La intervención también incluirá cinco componentes adicionales para completar el intercambio vial, entre conexiones y retornos destinados a facilitar los desplazamientos entre Lima y el Callao. Asimismo, se prevé mejorar el enlace con la avenida Morales Duárez, prolongación de Línea Amarilla, para habilitar ingresos y salidas directas del aeropuerto. El proyecto se desarrollaría bajo la modalidad de Obras por Impuestos, de acuerdo con lo señalado por la concesionaria.

Inversión de hasta US$180 millones: etapas pendientes y fecha prevista de entrega

Antes de iniciar la construcción, Lima Expresa deberá completar los procedimientos necesarios para concretar la iniciativa. Díaz explicó a RPP que la empresa se encontraba culminando la fase de preingeniería y que el desarrollo de la ingeniería estaba previsto para comenzar en enero. Después deberán revisarse los permisos y realizarse los trámites correspondientes para formalizar la adjudicación de la obra.

El acceso al aeropuerto forma parte de un paquete de diez propuestas viales presentado por Lima Expresa a la Municipalidad Metropolitana de Lima para mejorar la circulación en la vía de Evitamiento y Línea Amarilla. Entre las intervenciones figuran cambios en tres plazas de peaje, la reorganización de cinco paraderos y dos obras adicionales para optimizar los accesos vehiculares. También se plantean mejoras en la zona de Acho y un viaducto en Monterrico, sobre la avenida Las Palmeras, para conectar con la avenida Quechuas, en Salamanca. Las obras de mayor envergadura todavía requieren aprobación municipal.