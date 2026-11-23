Conductor se identifica como policía y amenaza con “sembrar” droga y armas a motociclista en la Costa Verde El sujeto fingió ser policía durante un altercado vehicular en San Miguel. Tras la difusión de las imágenes, el abogado Giovanni La Rosa admitió su responsabilidad y afirmó que afrontará las consecuencias jurídicas.

Un nuevo episodio de intolerancia en la vía pública se registró en la Costa Verde, a la altura del distrito de San Miguel. El conductor de un automóvil protagonizó una acalorada discusión con un motociclista, y aseguró ser un miembro de la Policía Nacional del Perú para intimidarlo a través de amenazas.

Durante la confrontación, el sujeto afirmó que contaba con la capacidad de "sembrarle" droga y armas de fuego si no se retiraba de la zona. "No te pongas machito, avanza nomás", le recriminó de forma desafiante. El hecho quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

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Falsa identidad y amedrentamiento en la vía pública

La difusión de la grabación causó indignación en redes sociales, donde diversos usuarios rechazaron el actuar del conductor y el uso de falsas atribuciones policiales para amedrentar a otros ciudadanos. El registro audiovisual permitió registrar de manera directa las palabras del agresor al momento del altercado.

“Mira, yo soy policía, yo soy policía, no te pongas machito porque yo te puedo sembrar drogas y armas, así que avanza nomás”, le dijo el chofer del vehículo al motociclista. Pese a que el conductor sabía que estaba siendo filmado, aseguró: “Grábalo, grábalo, no hay ningún problema”.

Reconocimiento del hecho y consecuencias jurídicas

Tras la viralización del video, el involucrado difundió una grabación donde reveló su verdadera identidad. El ciudadano se identificó como el abogado Giovanni La Rosa y ofreció disculpas públicas por la conducta mostrada durante el incidente.

En su pronunciamiento, La Rosa manifestó su arrepentimiento por lo sucedido y señaló que asume la responsabilidad total de sus actos, así como las consecuencias jurídicas y legales que se deriven de su accionar en la vía pública.