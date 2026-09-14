Inician desvíos en cruce de Faucett y La Marina: cerrarán tramos por construcción de nuevo óvalo durante 180 días
La primera fase incluye el cierre de la vía auxiliar hacia el aeropuerto. Se recomienda usar rutas alternas y respetar la señalización para evitar congestiones en la zona.
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El Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) de la Municipalidad de Lima inició este lunes 14 de setiembre la primera etapa del plan de desvío vehicular en el cruce de las avenidas Elmer Faucett y La Marina. La medida responde a la construcción del Nuevo Óvalo Faucett y contempla modificaciones temporales en el tránsito de la zona.
El proyecto cuenta con una inversión de S/15 millones y tendrá un periodo de ejecución de 180 días. De acuerdo con Invermet, la intervención busca mejorar las condiciones de circulación para alrededor de 41 mil conductores, mientras las labores se desarrollarán de manera progresiva en tres etapas y con apoyo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).
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Faucett y La Marina: conoce las rutas alternas durante la primera etapa de los desvíos
La primera fase comenzó con el cierre de la vía auxiliar que conecta San Isidro con la ruta hacia el aeropuerto. Según Luis Gamarra, gerente general de Invermet, las vías principales de la zona no serán intervenidas durante esta etapa, por lo que el tránsito continuará por esos carriles.
Ante una eventual congestión, los conductores que se desplacen hacia el Callao podrán utilizar la avenida Los Insurgentes como alternativa. En sentido contrario, quienes tengan como destino San Isidro podrán circular por las avenidas De los Precursores para incorporarse posteriormente a la avenida La Marina. Las autoridades recomendaron respetar la señalización colocada en el área y tomar previsiones durante los horarios de mayor tránsito.
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Construcción del nuevo óvalo tendrá una inversión de S/15 millones y durará 180 días
El plan contempla tres fases de intervención. Luego del cierre de la vía auxiliar procedente de San Isidro, la segunda etapa incluirá la intervención de la vía auxiliar que llega desde el aeropuerto. La tercera comprenderá trabajos en los alrededores de la avenida La Marina, de acuerdo con el cronograma informado por Invermet.
La obra considera el mejoramiento de la carpeta asfáltica de la rotonda y la renovación de distintos elementos del entorno urbano. Entre las labores previstas figuran la recuperación de áreas verdes, la mejora de sardineles y la renovación de la iluminación. La ejecución completa está programada para 180 días y contará con coordinación de la ATU para las medidas vinculadas al tránsito durante el desarrollo del proyecto.